اكتشف باحثون من شركة "إلسيفيير" شركة النشر الأكاديمية الهولندية المتخصصة في المحتوى العلمي، لأول مرة أن بروتين الهيموغلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء ويرتبط بنقل الأكسجين، موجود أيضًا في الجلد البشري.

وتشير الدراسة التي نُشرَت في مجلة الأمراض الجلدية الاستقصائية، إلى أن بروتين الهيموغلوبين يتواجد في الخلايا الكيراتينية للبشرة وبصيلات الشعر، وهو ما يضيف دليلاً غير متوقع لفهم آلية عمل الدفاع عن البشرة.

وقال الباحثون أنهم أجروا تحليلاً مقارنًا للبشرة بأكملها، واكتشفوا أن الجينات المسؤولة عن إنتاج الهيموغلوبين كانت نشطة للغاية في الجزء العلوي من الجلد أي البشرة الخارجية.