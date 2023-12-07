حذرت دراسة جديدة من اتباع النساء الحوامل نظاماً غذائياً نباتياً، مشيرة إلى أنه قد يتسبب في عدم حصولهن على ما يكفي من العناصر الغذائية اللازمة لأجسامهن.

ووفق صحيفة "تلغراف" البريطانية، فقد وجدت الدراسة؛ التي استكشفت مستويات الفيتامينات لدى 1729 امرأة، أن كثيراً من النساء الحوامل يعانين من نقص الفيتامينات الشائعة الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان مثل فيتامين "د"، وفيتامين "ب12"، وكذلك حمض الفوليك والريبوفلافين.

ويساعد حمض الفوليك وفيتامين "ب12" على منع العيوب الخلقية لدى الأجنة، بينما يعزز فيتامين "د" صحة العظام والأسنان والعضلات.

أما الريبوفلافين فيدعم نمو العظام والعضلات والأعصاب عند الأطفال في الرحم.

ووجد الباحثون أن أكثر من 90 في المائة من النساء اللاتي اتبعن نظاماً غذائياً نباتياً كانت لديهن مستويات منخفضة من واحد أو أكثر من هذه الفيتامينات.

وبعد ذلك، تم تقسيم المشاركات إلى مجموعتين: الأولى مكونة من 870 امرأة، والثانية من 859 امرأة.

وتلقت كلتا المجموعتين مكملات تحتوي على 400 مليغرام من حمض الفوليك، و12 مليغراماً من الحديد، و150 مليغراماً من الكالسيوم، و150 مليغراماً من اليود، و720 مليغراماً من الـ"بيتا كاروتين".

ومع ذلك، فقد أعطى الباحثون المجموعة الثانية مكملات أخرى تضمنت 1.8 مليغرام من الريبوفلافين، و2.6 مليغرام من فيتامين "ب6"، و5.2 مليغرام من فيتامين "ب12"، و10 مليغرام من فيتامين "د"، و10 مليغرام من الزنك.

وجمع الفريق عينات دم من المشاركات جميعاً خلال مختلف مراحل الحمل، وبعد 6 أشهر من ولادة أطفالهن.

وقال الباحثون إن المجموعة الثانية التي تلقت مكملات إضافية "عولجت بشكل ملحوظ من نقص الفيتامينات لديها خلال الحمل وبعده".