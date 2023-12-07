أظهر باحثون من معهد "سانت فنسنت للبحوث الطبية" في أستراليا أنّ دواء لالتهاب المفاصل الروماتويدي يوصف بشكل شائع قد يمنع تطوّر مرض السكري من النوع الأول.

وكشفت نتائج الدراسة التي نُشرت، الأربعاء، في مجلة "نيو إنغلاند" الطبية، وأشرف عليها البروفيسور توماس كاي من المعهد، أنّ عقاراً يُسمّى "باريسيتينب" يمكنه الحفاظ على إنتاج "الأنسولين" في الجسم بشكل آمن وفعال قمع تطوُّر مرض السكري من النوع الأول خلال 100 يوم من التشخيص.

وتُعدّ هذه التجربة التي أجريت على البشر الأولى على مستوى العالم.

وقال البروفيسور كاي: "عندما يُشخَّص مرض السكري من النوع الأول، للمرة الأولى، يكون لا يزال ثمة عدد كبير من الخلايا المنتجة لـ(الأنسولين). أردنا أن نرى ما إذا كان بإمكاننا حماية مزيد من تدمير هذه الخلايا".

ويُظهر البحث نتائج واعدة كأول علاج من نوعه لعكس تطوّر مرض السكري من النوع الأول، ويمكن تقديمه على شكل أقراص.

وشدّد البروفيسور كاي على أنه "من المثير أن نكون أول مجموعة بحثية في العالم تختبر فاعلية هذا العقار علاجاً مُحتملاً لمرض السكري من النوع الأول". وأوضح: "أظهرت تجربتنا أنه إذا بدأنا بتعاطي هذا الدواء في وقت مبكر بما فيه الكفاية بعد التشخيص، فإن إنتاج المرضى الطبيعي لـ(الأنسولين) سيستمر".

وتُعدّ إدارة المرض مدى الحياة أمراً مرهقاً بشكل كبير على الأشخاص الذين يُشخَّصون، ما يتطلب مراقبة دقيقة لـ"الغلوكوز" وإدارة "الأنسولين" ليلَ نهار، للبقاء على قيد الحياة.

وكان الباحثون قد راقبوا نسبة "الغلوكوز" في الدم، وإنتاج "الأنسولين" لدى 91 مشاركاً على مدار عام واحد.