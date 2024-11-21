كشف تحقيق أجرته البي بي سي أن موقع "إكس" المعروف سابقاً باسم "تويتر" يسمح للمستخدمين الموثّقين بالترويج لروابط مواقع إلكترونية تبيع مقاطع فيديو لانتهاكات جنسية ضد الأطفال.

ويدفع المستخدمون الموثّقون الذين يتم تمييزهم بعلامة زرقاء، رسوماً شهرية لجعل حساباتهم أكثر بروزاً على شبكة التواصل الاجتماعي، التي تقول إنَّ عملية التحقق من الهوية تشمل إجراءات لضمان "سلامة" مستخدمي الموقع.

لكن بي بي سي وجدت أن هناك حسابات موثّقة تشارك روابط لمواقع تروج لبيع مقاطع فيديو لانتهاكات جنسية.

وقد حُظرت جميع الحسابات المخالفة بعد بعد أن أبلغنا.

وقال متحدث باسم منصة إكس: "تم إيقاف هذه الحسابات وفقاً لسياساتنا"، لكن فريق العلاقات العامة لم يرد على المزيد من الأسئلة المتعلقة بعملية التحقق على المنصة.

عُرضت تحت تصنيف "الأطفال"

عُثر على الحسابات الموثّقة من خلال البحث عن كلمات مفتاحية بـ"لهجة عربية" التي يستخدمها المعتدون للتواصل مع بعضهم البعض على منصة إكس منذ ستّة أشهر على الأقل.

لم تشارك هذه الحسابات المحتوى غير القانوني -بشكل مباشر-، لكن حسابات أخرى غير موثقة تستخدم نفس الكلمات الرئيسة لنشر مواد إساءة معاملة الأطفال جنسياً.

وقد توصل تحقيق البي بي سي إلى أن خمسة مستخدمين موثّقين شاركوا روابط لمواقع على الإنترنت تبيع ما يبدو أنها مواد تتعلق باستغلال الأطفال جنسياً.

كما توصل التحقيق إلى أن أحد الحسابات الموثّقة كان فعالًا لأكثر من عام ونشر الروابط لأكثر من ستة أشهر دون أن تتخذ منصة إكس أي إجراء، وأن هناك حساباً موثقاً نشر فيديو يظهر محتوى للبيع يحمل تسمية "أطفال".

خلال التحقيق، قامت إكس بحظر إحدى الكلمات المفتاحية، لكن في وقت سابق من هذا الشهر، تم فتح حساب موثق يحمل نسخة مُعدَّلة من نفس الكلمة المفتاحية كاسم للحساب الشخصي.

اتبعت التحقيقات إرشادات صارمة من بي بي سي، بحيث لا يتم الإفصاح عن الكلمات المفتاحية المستخدمة.

في الربيع، حظرت منصتا إنستغرام وفيسبوك بعض هذه الكلمات المفتاحية، وعند البحث على تلك المنصتين -المملوكتين من قبل شركة ميتا- لم يتم العثور على مواد لاستغلال الأطفال جنسياً.

لكن يبقى الأمر غير واضح إذا ما كانت إكس ستتخذ إجراءات مشابهة.

مدى واسع

في مايو/أيار، أرسلت المفوضية الأوروبية إلى إكس طلباً رسمياً للحصول على معلومات حول الانخفاض الواضح في مراقبة المحتوى منذ أن قلّص الملياردير إيلون ماسك حجم فريق الثقة والأمان في استحواذه على المنصة في عام 2022.

أتاحت منصة إكس الحسابات الموثقة المدفوعة في أبريل/نيسان، حيث يتم تحصيل حوالي 8 جنيهات إسترلينية شهرياً من كل حساب.

ويجب على المستخدمين الذين يريدون توثيق حساباتهم تقديم حساب مصرفي ورقم هاتف، وفي المقابل، يتم تعزيز حساباتهم في الخوارزمية على الموقع.

الحسابات الموقفة التي تم التحقق منها والتي رصدتها بي بي سي كان عدد المتابعين لها قليل جداً، يتراوح بين العشرات إلى المئات، لكن منشوراتهم كانت قادرة على الوصول إلى نطاق واسع، بعضها وصل إلى أكثر من 40,000 مشاهدة.

BBC تمت مشاهدة بعض منشورات روابط إساءة معاملة الأطفال عشرات الآلاف من المرات

كما نشرت هذه الحسابات عروضاً ترويجية ورسائل تشبه الإعلانات لقنوات تيليغرام تحتوي على لقطات شاشة لملفات يتم عرضها مع تسميات مثل "صبي صغير" و "فتاة صغيرة".

لم تشترِ بي بي سي حق الوصول إلى هذه الملفات، لذلك لم تتمكن من تأكيد ما إذا كان البائعون حقيقيين.

تعرضت تيليغرام أيضاً لانتقادات شديدة من قبل وكالات إنفاذ القانون والجمعيات الخيرية، لاستضافتها أنشطة غير قانونية، بما في ذلك ما هو متعلق بمواد استغلال الأطفال جنسياً.

وقد تم القبض على الرئيس التنفيذي للشركة في باريس، في أغسطس/آب، للتحقيق بفشله في منع الجريمة، بما في ذلك توزيع تلك المواد المسيئة على منصته.

بالإضافة إلى الحسابات الموثقة، وجدت بي بي سي أيضاً نحو اثني عشر حساباً عادياً يشارك روابط تحت نفس الكلمات المفتاحية.

وكان بعض هؤلاء ينشرون مواد استغلال الأطفال جنسياً مباشرةً على موجزات إكس الخاصة بهم.

أرسلت بي بي سي الحسابات إلى مؤسسة مراقبة الإنترنت، التي تعمل على التحقيق في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والإبلاغ عنها وإزالتها عبر الإنترنت.

وأكد خبراء المؤسسة أنَّ أحد الحسابات كان يشارك مقاطع فيديو من الفئة ب، وهي ثاني أكثر الفئات جرمية تطرفاً، والتي تُصوِّر نشاطاً جنسياً "غير كامل" مع الأطفال.

وقال الخبراء: "تم تغطية جميع مقاطع الفيديو إلى حد ما باستخدام ملصق رقمي دائري أسود يحمل اسم متجر، ولكن كان بالإمكان رؤية ما يكفي منها ليتم تقييمها واتخاذ إجراءات، حيث تحتوي على محتوى استغلال الأطفال جنسياً".

أظهرت مقاطع الفيديو أولاداً وبناتاً تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات -ليسوا في نفس الفيديو- من خلفيات عرقية بيضاء وآسيوية وأخرى غير مُحدَّدة.

ويبدو أن الحسابات الأخرى التي شاركتها بي بي سي مع المؤسسة قد تم تعليقها أو إزالة المحتوى غير القانوني.

فيما شارك أحد الحسابات غير الموثقة مقطع فيديو من الفئة "أ" حيث يظهر ممارسة الجنس "الكامل" مع صبي يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات.