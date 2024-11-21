إيلاف من لندن: مع استعداد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للوفاء بوعده الانتخابي بتنفيذ "أكبر عملية ترحيل جماعي للمهاجرين في تاريخ أميركا"، يسعى أنصار الحدود المفتوحة (اليساريون) إلى تقويضه، وفقاً للمقال الذي نشرته صحيفة "التلغراف" اللندنية بقلم لورا ريس.

القشة الأخيرة التي تعلقوا بها هي الادعاء بأن الحكومة الأميركية ستكلف 88 مليار دولار سنويا لإلقاء القبض على مليون مهاجر غير شرعي واحتجازهم ومعالجتهم وإبعادهم، وهذا نهج خاطئ لسببين.

أولا: وقبل كل شيء، لا يمكن وضع سعر لسلامة ورفاهية الشعب الأميركي. إن محاولة اليسار جعل الترحيل مرتبطا بالمال تظهر مدى ابتعادهم عن الواقع، وهو أحد الأسباب التي جعلتهم يهزمون بسهولة على يد الرئيس ترمب في وقت سابق من هذا الشهر.

ثانياً: أي نقاش جاد حول التكلفة المالية للترحيل يجب أن يتم في سياق تكلفة الهجرة الجماعية، وهذا ليس شيئاً يريد اليسار التحدث عنه.

دعوني أوضح الأمر، في حين أن الرقم الذي ذكره اليسار وهو 88 مليار دولار ليس أكثر من تقدير، فإن اليمين يستطيع أن يشير إلى مليارات ومليارات الدولارات التي أنفقتها إدارة بايدن-هاريس بالفعل لإغراء المهاجرين وإعادة توطينهم ومنحهم المساعدات. كما تعاني الولايات والمناطق، التي تتحمل الجزء الأكبر من عبء الوضع الراهن للحدود المفتوحة.

22 مليار دولار

على سبيل المثال، لنفترض أن وزارة الخارجية تلقت في الفترة من السنة المالية 2021 إلى السنة المالية 2024 ما يقرب من 22 مليار دولار للمساعدات المتعلقة بالهجرة واللاجئين.

وقد استخدمت هذه الأموال في: معالجة عمليات الهجرة الجماعية في الخارج؛ والتعامل مع تداعيات الانسحاب المتهور من أفغانستان، بما في ذلك جلب الأفغان غير الخاضعين للتحقق مباشرة إلى الولايات المتحدة؛ وإعادة توطين الأوكرانيين في الولايات المتحدة؛ وبناء مراكز المعالجة ("مكاتب التنقل الآمن") في أميركا الوسطى لمعالجة وتسهيل الهجرة الجماعية إلى الولايات المتحدة؛ ودفع أموال لمنظمات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمنظمات غير الحكومية الأخرى، التي سهلت على نحو مماثل الهجرة الجماعية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك عن طريق إعطاء بطاقات خصم مدفوعة مسبقًا للمهاجرين في أميركا الوسطى.

31 مليار دولار

أو لنتأمل هنا أن الكونجرس مول وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الفترة من السنة المالية 2021 إلى السنة المالية 2024 بنحو 31 مليار دولار لتوفير "خدمات مناسبة ثقافيا ولغويا، بما في ذلك خدمات "شاملة"، مثل الإسكان والخدمات الطبية والقانونية، للأجانب والأطفال الأجانب غير المصحوبين بذويهم.

والواقع أنه خلال إدارة بايدن، تم إغراء 535 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم بعبور الحدود من خلال الوعد القانوني بفوائد الهجرة والتصريحات العامة لوزير الأمن الداخلي المعزول أليخاندرو مايوركاس بأن الأطفال غير المصحوبين بذويهم لن يُرفضوا.

فقدان الاتصال بـ 300 ألف طفل

وكانت النتيجة كارثية. وكما ورد في صحيفة نيويورك تايمز ، فقد قامت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بتسليم هؤلاء الأطفال إلى رعاة غير موثقين. واليوم، أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أنها فقدت الاتصال بأكثر من 300 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم.

أو لنأخذ في الاعتبار أنه في الفترة من السنة المالية 2021 إلى السنة المالية 2024، تلقت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية - وهي وكالة مصممة لمساعدة المواطنين الأميركيين الذين يعانون من الكوارث الطبيعية - 2.2 مليار دولار لتوفير المأوى وغير ذلك من الخدمات للأجانب غير المقبولين.

إن المبلغ المذكور أعلاه والذي يبلغ 55 مليار دولار لا يشكل سوى جزء صغير من إجمالي المبلغ غير المعروف الذي تم إنفاقه على أجندة بايدن-هاريس للحدود المفتوحة. وهناك أمثلة أخرى لا حصر لها.

فقد ساهمت برامج ووكالات وصناديق أخرى عديدة بأموال في عمليات الحدود المفتوحة الغامضة التي تنفذها الإدارة. وبعبارة بسيطة، كانت إدارة بايدن-هاريس غارقة في الأموال واستخدمتها لتحقيق نتائج مروعة لأميركا.

كما دفعت الولايات والمناطق ثمناً باهظاً لتوفير المأوى والغذاء والرعاية الطبية والتعليم العام والرعاية الاجتماعية للملايين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال السنوات الأربع الماضية.

نيويورك تنفق 5.5 مليار دولار

أنفقت مدينة نيويورك أكثر من 5.5 مليار دولار خلال هذه الأزمة. وأنفقت ماساتشوستس بالفعل مليار دولار على إسكان الأجانب غير الشرعيين ومن المتوقع أن تدفع 1.8 مليار دولار أخرى حتى عام 2026. وأنفقت دنفر 340 مليون دولار على مدى 18 شهراً.

تتكرر هذه الأرقام في جميع أنحاء البلاد. وفي كل عام يبقى هؤلاء الملايين من الأجانب غير المقبولين في الولايات المتحدة، وتتضاعف هذه التكاليف. بطبيعة الحال، لا يمكن قياس قيمة الأرواح الأمريكية التي فقدت بسبب التسمم بالفنتانيل ، والأجانب المجرمين، وأعضاء العصابات الذين سُمح لهم بدخول البلاد.

خيار عادل أخلاقياً

وبينما يفي فريق الرئيس ترامب بوعده للشعب الأميركي في الأيام والأشهر المقبلة، فإن اليسار المؤيد للحدود المفتوحة سوف يبذل كل ما في وسعه لوقفه. ولكن في كل الأحوال، سوف تفشل هذه الحجج. إن الترحيل الجماعي هو إجراء مسؤول ماليا، وعادل أخلاقيا، ويحظى بشعبية سياسية. والآن حان الوقت لإعطاء الشعب الأميركي ما يريده ويستحقه.