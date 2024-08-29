إيلاف من برلين: أعلن الائتلاف الحاكم في ألمانيا الخميس عن إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة، وذلك قبل أيام من انتخابات محلية حاسمة في شرق البلاد.

وتأتي الخطة الجديدة في أعقاب هجوم طعن مميت في مدينة زولينغن الغربية يوم الجمعة الماضي، والذي نفذه طالب لجوء سوري يشتبه في أنه عضو في تنظيم الدولة الإسلامية.

وقد أدى الهجوم، الذي وصفه المستشار الألماني أولاف شولتز بأنه "إرهاب"، إلى زيادة الضغوط السياسية لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن سياسة الهجرة.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فايسر للصحفيين في برلين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل ماركو بوشمان :"أعتقد أننا قادرون على تقديم حزمة مناسبة للرد بشكل مناسب على هذا الهجوم الإرهابي الرهيب".

الترحيل إلى سوريا وأفغانستان

وتعهد الوزراء، من بين أمور أخرى، بتصنيف جرائم السكاكين كسبب للترحيل، بما في ذلك إلى سوريا وأفغانستان، وإلغاء المزايا لطالبي اللجوء الذين ترى الدولة أنه يجب عليهم طلب الحماية في الدولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي دخلوها أولاً بموجب اتفاقية دبلن، وإزالة الوضع المحمي من اللاجئين الذين يغادرون ألمانيا لزيارة بلدانهم الأصلية دون سبب مقنع.

ومن خلال خفض المزايا المقدمة لحالات "دبلن" هذه، تأمل الحكومة الائتلافية في خفض أرقام الهجرة.

وبحسب الحكومة الألمانية، لم يتم نقل سوى حوالي 3500 من أصل 25 ألف طالب لجوء اضطروا إلى التقدم بطلب اللجوء في دولة عضو أخرى في النصف الأول من عام 2024. على سبيل المثال، تمكن المشتبه به في قضية زولينغن من تجنب نقله إلى بلغاريا بالاختباء من السلطات حتى انقضاء المواعيد النهائية ذات الصلة.

حظر كامل على استخدام السكاكين

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض حظر كامل على استخدام السكاكين في المهرجانات العامة وفي وسائل النقل العام، في حين سيتم السماح للشرطة بإجراء عمليات تفتيش عشوائية بحثًا عن الأسلحة البيضاء.

وقال بوشمان إن الإجراءات الجديدة من المقرر تنفيذها "بأسرع ما يمكن". ومن المتوقع أن تستغرق العملية بضعة أشهر، حيث يتعين على الوزارتين إعداد مشاريع قوانين يتعين بعد ذلك اعتمادها من قبل مجلس الوزراء والتصويت عليها في كل من غرفتي البرلمان.

تشكل الهجرة مصدر قلق رئيسي بين الناخبين قبل الانتخابات المحلية الثلاث في شرق ألمانيا في أيلول (سبتمبر) ويتصدر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، برسالته المناهضة للهجرة، استطلاعات الرأي المحلية في الولايات الثلاث أو يقترب من الصدارة.

في انتخابات الولايات التي ستعقد يوم الأحد المقبل، في ساكسونيا وتورينغن ، سوف تكافح الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الوطني الحاكم للفوز بما يكفي من الأصوات للوصول إلى الحد الأدنى البالغ 5% اللازم لدخول برلمانات الولايات، وفقاً لتقرير "بوليتيكو".

شهدت ألمانيا ارتفاعًا في الهجمات بالسكاكين في الأشهر الأخيرة، مما أثار نقاشًا وطنيًا حول زيادة الضوابط الأمنية والمناطق التي لا يُسمح فيها باستخدام السكاكين. ووفقًا لأرقام الشرطة الفيدرالية ، وقع حوالي 430 هجومًا من هذا القبيل في النصف الأول من عام 2024.