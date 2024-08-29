تل أبيب: ردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الخميس، على زعيم المعارضة يائير لابيد، بشأن تجاهل التحذيرات من هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر).

وقال رئيس الحكومة الأسبق وزعيم المعارضة يائير لابيد في شهادته أمام لجنة التحقيق في حرب غزة إنه "قبل شهرين من اندلاع الحرب أطلعه السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، وبوجود نتانياهو، على أن حركة حماس غير مردوعة وأن هناك خطرا حقيقيا بسبب رؤية الأعداء للانقسام الحاصل في إسرائيل".

وأضاف أن نتانياهو كان لديه تحذير استراتيجي حول المخاطر الأمنية المترتبة على الانقسام في إسرائيل، مبرزًا "لو كان هو رئيس الوزراء ما كان السابع من أكتوبر ليحدث".

وردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على هذه التصريحات بالقول: "يائير لابيد يكذب مرة أخرى"، حسب ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف: "لم يتلق رئيس الوزراء نتانياهو أي تحذير بشأن الحرب في غزة ولا قبل شهر ولا حتى قبل ساعة من 7 تشرين الأول (أكتوبر)".

وتابع: "العكس هو الصحيح والبروتوكولات تثبت ذلك".

وأوضح: "لابيد، الذي جلب العمال من غزة وأعطى الغاز مجانا لـ(زعيم حزب الله حسن نصر الله) بينما وعد بأن هذا سيمنع الحرب، هو آخر من يمكنه الوعظ في المسائل الأمنية".