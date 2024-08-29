إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا بالقوارب الصغيرة بلغ أكثر من 20 ألفًا هذا العام.

وقال الوزارة إن ما مجموعه 614 شخصًا القناة الإنجليزية من 10 قوارب أمس الأربعاء، وهو ثاني أعلى عدد من الوافدين في يوم واحد منذ الانتخابات العامة، بعد 703 وافدًا في 11 أغسطس.

ومع وصول يوم الأربعاء، وصل العدد الإجمالي للوافدين لعام 2024 إلى 20433.

وبحلول هذه النقطة من العام الماضي، وصل 19801 شخصًا على متن قوارب صغيرة.

ومع ذلك، فهو أقل من هذه النقطة في عام 2022 - عندما كان هناك 25065 وافدًا.