بيروت: أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس استهدافه مقر قيادة فرقة الجولان التابعة للجيش الإسرائيلي في ثكنة نفح، مؤكدًا أن الأهداف أصيبت بدقة.

وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته، وردًا على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو والاغتيالات التي طالت منطقتي البقاع والمصنع، شن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية ‌‏هجوما بأسراب من المسيرات الانقضاضيّة على مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح مستهدفة ‏أماكن تموضع وإستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة".

وكانت القناة 12 أفادت بأن عدة أهداف جوية عبرت تجاه أجواء الجولان، فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عدة طائرات بدون طيار انفجرت شمال الجولان.

كما طلب من المقيمين شمال الجولان البقاء بالقرب من المناطق المحمية حتى إشعار آخر، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل خشية من تسلسل طائرات مسيرة.