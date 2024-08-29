إيلاف من مراكش: أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الخميس)، أنه بدأ عملية لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين.

وقال بوريل، في تصريحات للصحافيين قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانت تعتقد أنه من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين الذين يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين ويطرحون أفكاراً تتعارض بوضوح مع القانون الدولي".

ولم يحدد بوريل بالاسم أياً من الوزراء الذين يشير إليهم.

ويجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم، لمناقشة الحربين في أوكرانيا وقطاع غزة، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية محل النزاع في فنزويلا.

