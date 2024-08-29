الضفة الغربية: قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه قتل 5 مقاتلين فلسطينيين كانوا يختبئون داخل مسجد في طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية: "قتل 5 مسلحين في مخيم نور شمس بينهم قائد كتيبة طولكرم محمد الجابر الملقب بـ(أبو شجاع)"

وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي أنه من بين القتلى محمد جبار الملقب بأبي شجاع، قائد إحدى الكتائب في مخيم نور شمس.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية أصيب خلال هذا الاشتباك بجروح طفيفة.

وتواصل القوات الإسرائيلية، فجر الخميس، عمليات الاقتحام شمالي الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس، ومخيم العروب شمالي الخليل، ومخيم نور شمس شرقي طولكرم، في توقيات متزامنة.

وأفادت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت نابلس بعدة آليات مرت عبر حاجز المربعة جنوبي المدينة، وتمركزت في منطقة نابلس الجديدة، ثم تحركت باتجاه حي رفيديا حيث داهمت إحدى البنايات.

كما ذكرت المصادر أن عددا كبيرا من آليات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم العروب وانتشرت في عدد من أحيائه، وجابت شوارع وأزقة في المخيم.

وداهمت القوات عددا كبيرا من منازل الفلسطينيين في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.