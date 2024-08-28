إيلاف من باريس: أعلن مكتب المدعي العام في باريس الأربعاء، إطلاق سراح مؤسس "تلغرام" بافل دوروف بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، ووضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة فرنسا، على أن يقوم بمراجعة مقر الشرطة في باريس أكثر من مرة في الأسبوع.. مرتان على وجه الدقة أسبوعياً.

وجاء في بيان مكتب المدعي العام في باريس: "لقد تم وضع بافل دوروف تحت المراقبة القضائية، ولا سيما مع اشتراط دفع كفالة قدرها خمسة ملايين يورو، والالتزام بالحضور إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية".

يشار إلى أن رجل الأعمال الروسي الأصل، الفرنسي الإماراتي الجنسية، متهم بستة جرائم، من بينها إدارة منصة إلكترونية لإجراء معاملات غير قانونية، والإرهاب، وتجارة المخدرات، وغيرها، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

يواجه مؤسس تلغرام تهما جنائية في فرنسا بعد رفضه مساعدة السلطات في التجسس على المستخدمين للتطبيق، بسحب ما أكدته تقارير صحفية أميركية، وقال مسؤولون إنه متهم بالتواطؤ في انتشار الجريمة عبر تطبيق المراسلة الشهير، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتهريب المخدرات، والاحتيال.

ومن بين الاتهامات الموجهة إليه أنه رفض مساعدة السلطات الفرنسية في التنصت على مستخدمي الموقع المشتبه في ارتكابهم جرائم.