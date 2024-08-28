إيلاف من باريس: هل يمكن القول إن بافل دوروف الرئيس التنفيذي لشركة تلغرام المعتقل في فرنسا حالياً شهيد حرية التعبير؟ أم مجرم غامض؟

كانت أول نظرة خاطفة للعديد من الروس للرئيس التنفيذي الحالي لشركة تلغرام في آيار (مايو) 2012 عندما هبط أسطول صغير من الطائرات الورقية المصنوعة من النقود (الروبل) في شارع نيفسكي بروسبكت في سانت بطرسبرغ، وهو الطريق الرئيسي في المدينة.

التقطت الكاميرات، نصف وجهه المخفي بغطاء أسود وهو يتسكع بجوار نافذة في الطابق العلوي، ومن الواضح أنه يستمتع بوقته بينما كان حشدًا مضطربًا يبحث عن أكثر من 5000 ورقة روبل تم قذفها في الهواء.

في ذلك الوقت، كان دوروف رئيسًا لشركة فكونتاكتي، المعادل الروسي لفيسبوك، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بفضل الغياب شبه الكامل للتنظيم عبر الإنترنت في هذا الوقت.

دوروف، الذي يصرح بأنه تحرري، يحب تصوير نفسه على أنه ينحاز للمواطن الفرد ضد سطوة وتطفل ووصاية الحكومات، ومع ذلك، فإن السلطات في فرنسا تحقق معه الآن بسبب دفاعه عن مجموعة أقل نبلاً بكثير، بما في ذلك المتحرشين بالأطفال وتجار المخدرات ورجال العصابات، ولم تكن السلطة ودوروف أفضل أصدقاء على الإطلاق طوال الوقت، ولكن لماذا؟

عندما كان طالبًا، اخترق دوروف شبكة الكمبيوتر الخاصة بمدرسته وظهرت صورة لمعلمه الأقل تفضيلاً مع نص يقول"يجب أن يموت" كشاشة توقف.

مزيج من عزلة زوكربيرغ ونرجسية إيلون ماسك

وهو الآن في أواخر الثلاثينيات من عمره، ولا يزال يجمع بين العزلة المهووسة لرئيس فيسبوك مارك زوكربيرج، ونرجسية إيلون ماسك، وبعد وقت قصير من حادثة رمي الأموال، بدأت فكونتاكتي تواجه مشكلة خطيرة. وفي أعقاب الاحتجاجات الكبيرة المناهضة للكرملين، طالب جهاز الأمن الروسي، FSB، بمزيد من السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي.

الهروب من روسيا 2014

وتحت الضغط، باع دوروف أسهمه في الشركة وهرب من روسيا في عام 2014، معلنا رحيله بصورة لدلافين وسطر من دليل المسافر إلى المجرة: "طويلا، وشكرا لجميع الأسماك".

بالنسبة للكرملين، كان الأمر بمثابة صدمة، تم تغيير اسم VKontakte إلى VK مع تعيين أبناء مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مناصب رئيسية، ولكن مثل الأبطال في أفلامه المفضلة، سرعان ما انتقم دوروف.

انطلاقة جديدة من دبي

ومن دبي، ضاعف جهوده في استخدام تلغرام Telegram، وهي خدمة مراسلة مشفرة تفوق أهميتها ونجاحها بكثير أهمية ونجاح شركته الأولى.، واليوم، يعد تلغرام من بين تطبيقات المراسلة الأكثر شعبية في روسيا وفي بلدان ما بعد الاتحاد السوفيتي الأخرى، وكذلك في الهند وفي عدد قليل من الأنظمة الاستبدادية مثل إيران.

بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في بلدان يتعرضون فيها لخطر السجن بسبب كلمة أو رأي غير حكيم، يعد التطبيق وسيلة اتصال آمنة.

لكن ما يميزه عن برامج المراسلة المنافسة هو أنه أيضًا منصة إعلامية في حد ذاتها، فهو مزيج من واتساب WhatsApp وفيسبوك Facebook وإكس X، هو ببساطة الكل في واحد.

هذه الجودة الهجينة جعلت منها منصة أساسية لاستخدامات أكثر من مجرد الرسائل النصية، ولمستخدمين أكثر من مجرد منتقدي الحكومة.

وسيلة تواصل مهمة في زمن الحرب

بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، أصبح تطبيق تلغرام وسيلة أساسية للتواصل على جانبي خطوط المواجهة. كما قامت مجموعة جديدة من المدونين العسكريين، بعضهم لديه أكثر من مليون متابع، بجعله منصتهم المفضلة.

ويبدو أن كبار الشخصيات في الكرملين والمروجين للدعاية الروسية لا يحملون أي ضغينة ضد دوروف، كما أن لديهم قنوات على تطبيق تلغرام.

لكن التطبيق، إلى جانب موقع يوتيوب، قد وفرا ملجأ على الجانب الآخر من الانقسام السياسي لوسائل الإعلام التي حظرتها السلطات الروسية بموجب قوانين الرقابة في زمن الحرب.

وقال ليف غيرشينزون، المؤسس الروسي لمجمع الأخبار The True Story، لصحيفة بوليتيكو: "لقد أصبحت بديلاً لوسائل الإعلام المستقلة التي تم إبعادها عن المجال العام". شغل غيرشينزون سابقًا منصب رئيس قسم الأخبار في محرك البحث الروسي ياندكس، لكنه استقال احتجاجًا على الرقابة في الشركة.

لكن في أوروبا، حيث يواجه المواطنون مخاطر أقل من حكوماتهم المنتخبة ديمقراطيا، فإن وظيفة تلغرام هي "قصة مختلفة تماما"، كما قال غيرشنزون.

تلغرام بيئة آمنة للمجرمين

وهنا يتم استخدامه في الغالب من قبل المجموعات التي تعيش على هامش المجتمع، مثل مناهضي التطعيم، أو من قبل أولئك الذين لديهم مصلحة خاصة في الاتصالات الآمنة. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنها أصبحت أيضًا شبكة مظلمة مرآة للإرهابيين وأولئك الذين يتاجرون بالمخدرات والأسلحة والمواد الإباحية عن الأطفال.

وقال السياسي المعارض الروسي مكسيم كاتز في بث مباشر يوم الاثنين: "في روسيا، يعد تطبيق تلغرام ملاذًا آمنًا من حرب الحكومة ضد المجتمع المدني، وفي أوروبا، يعد ملاذًا آمنًا للمجرمين."

ردت تلغرام بقوة على أي إشارة إلى ارتكاب مخالفات في بيان عبر الإنترنت يوم الأحد، قائلة إنها تلتزم بجميع قوانين الاتحاد الأوروبي وأن مؤسسها "ليس لديه ما يخفيه".

دوروف.. الشاب الغامض المختفي

وفي الوقت نفسه، ظل دوروف نفسه بعيد المنال. ومن المعروف أنه يصعب الوصول إليه بالنسبة لوسائل الإعلام، وكذلك بالنسبة للحكومات، ولا يعرف أحداً الكثير عن حياته الشخصية أو الطريقة التي تدار بها شركته، وهو مواطن من دولة الإمارات العربية المتحدة، ولأسباب لا تزال غامضة، مواطن من فرنسا.

عندما يخرج من الظل، عادة ما يكون ذلك لإثارة ضجة، ليتباهى بمجموعته على سبيل المثال، أو ليعلن أنه أب بيولوجي لـ 100 طفل .

هل تيليجرام آمن حقًا؟

وفي الأشهر التي سبقت اعتقاله، كان دوروف أكثر ظهوراً، وفي مقابلة نادرة مع الشخصية الإعلامية الشهيرة تاكر كارلسون، ادعى أنه تعرض لضغوط من قبل أجهزة المخابرات في مختلف البلدان لمنحهم إمكانية الوصول إلى تلغرام من الباب الخلفي - مع الإشارة بشكل خاص إلى الولايات المتحدة، لكن ذلك كان طلباً مرفوضاً دائماً من جانبه، مما يعني أنه فعل كل شئ للدفاع عن حرية التعبير.

ومع ذلك، يشير العديد من خبراء الإنترنت الروس المستقلين إلى عدد من الحالات التي تم فيها تقييد القنوات المرتبطة بالمعارضة دون سبب واضح. وبينما امتثلت تلغرام أيضًا للعقوبات الأوروبية ضد شبكة RT، قال غيرشنزون إن ذلك يشير على ما يبدو إلى أن دوروف كان أكثر انفتاحًا على التفاوض مع الحكومات مما كان يعتقده أتباعه.

هل التقى مع بوتين قبل القبض عليه؟

قبل إلقاء القبض عليه في باريس في نهاية هذا الأسبوع، كان دوروف في أذربيجان، حيث حاول ، وفقًا للتكهنات ، تأمين لقاء مع بوتين، الذي تصادف أنه كان في زيارة في نفس الوقت. ( وقال المتحدث باسم الكرملين يوم الاثنين إن الرجلين لم يلتقيا).

وبغض النظر عن طبيعة علاقاته بروسيا، فإن اعتقال دوروف يشكل انقلاباً كبيراً على آلة الكرملين الدعائية.

نفاق الغرب في ملف حرية التعبير

تشير ردود الفعل الأولية من موسكو إلى أنها ستعتبر اعتقال دوروف مثالاً على النفاق الغربي بشأن حرية التعبير. في الوقت نفسه، من المرجح أيضًا أن يجادل المروجون للدعاية بأن موسكو كانت على حق في تضييق الخناق على دوروف، أولاً مع فكونتاكتي ومؤخرًا في عام 2018 عندما حاولت حظر تلغرام دون جدوى.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يذكروا أن مثل هذه التحركات في روسيا كانت مدفوعة في المقام الأول بالرغبة في إسكات أصوات المنتقدين السياسيين، وليس أصوات المجرمين. وقد امتد هذا الاتجاه في الآونة الأخيرة إلى الحد من موقع يوتيوب، الأمر الذي دفع روسيا نحو بناء جدار الحماية على الطريقة الصينية.

مليار مستخدم أم حفنة من المجرمين؟

من المرجح أن يجادل فريق دوروف القانوني بأنه لا يمكن تحميله المسؤولية عن تصرفات عدد قليل من التفاح الفاسد، على الرغم من أنها قد تكون بغيضة، أو إعطاء الأولوية لاستهدافها على مصالح مليار مستخدم آخر.

وقال دوروف في عام 2016: "حقنا في الخصوصية أهم من الخوف من الإرهاب".

وبغض النظر عن الوقائع، فإن دوروف المعتقل لديه عنصران يلعبان لصالحه. الأول هو أن قضيته تجري في فرنسا، حيث لا يزال من الممكن الحصول على محاكمة عادلة، على عكس روسيا (حيث يبلغ معدل البراءة 0.03 %).

والثاني هو أن قضيته سوف تلعب دورها مهماً في المجال المعلوماتي العالمي، كما أنها أصبحت قضية رأي عام عالمي بامتياز، ومن ثم فقد أصبحت المحاكمة العادلة مضمونة.

وفي النهاية لا يمكن بسهولة القول إن بافل دوروف مجرم غامض، ولا يمكن كذلك القول إنه شهيد وضحية حرية التعبير، فالأمر يبدو أكثر تعقيداً من هذا التوصيف بكثير.