إيلاف من نيويورك: استعانت حملة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي المرشحة للرئاسة، بمحامية مصرية الأصل، حسبما قال مصدران لـ"رويترز" الأربعاء.

والمحامية الأميركية مصرية الأصل بريندا عبد العال مسؤولة سابقة في وزارة الأمن الداخلي، وحسب "رويترز"، فإن هدف استعانة حملة هاريس ببريندا هو المساعدة في قيادة التواصل مع الناخبين العرب، ممن يتمتعون بنفوذ في بعض الولايات التي قد تساعد في حسم الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

وستكون بريندا أمام مهمة صعبة، إذ ستعمل على حشد دعم جالية محبطة بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها المدمرة على قطاع غزة، وكانت هاريس عينت بالفعل المحامية أفغانية الأصل نصرينا باركزي، للتواصل مع الأميركيين المسلمين.

من هي بريندا عبد العال؟

- حصلت على البكالوريوس والدكتوراه في القانون من جامعة ميشيغان.

- بدأت حياتها المهنية في مجال المحاماة.

- خبيرة في السياسات العامة تركز على الحقوق المدنية والأمن القومي.

- أكاديمية عملت في التدريس بجامعة نيويورك أبو ظبي.

- عملت في كلية الحقوق بجامعة ميشيغان.

- عملت في كلية ديفيد كلارك للقانون بجامعة كولومبيا.

- انضمت إلى وزارة الأمن الداخلي رئيسة للموظفين بمكتب الحقوق والحريات المدنية.

- شغلت منصب مساعد وزير الشراكة في وزارة الأمن الداخلي الأميركية في صيف 2022.

- عملت مستشارة رئيسية للوزير بشأن المشاركات الخارجية.

- عملت رئيسة مشاركة لمجلس الوزارة لمكافحة العنف.

- كانت مديرة لمنظمة غير ربحية هي "مسلم أدفوكاتس".

- قادت مجموعة تمثل أكثر من 1500 مؤسسة خيرية على مستوى الولايات المتحدة في مجال السياسة الداخلية والأمن القومي وقضايا الحقوق المدنية.

- تعيش في شمال فيرجينيا مع زوجها وولديها التوأم.

