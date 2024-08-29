إيلاف من لندن: تتجهز الحكومة البريطتنية لإصدار قواعد أكثر صرامة بشأن التدخين في الهواء الطلق لتقليل عدد الوفيات التي يمكن الوقاية منها المرتبطة باستخدام التبغ.

وقال رئيس الوزراء السير كير ستارمر، ردًا على التقارير التي تفيد بأنه يمكن حظر التدخين في بعض الأماكن الخارجية: "يتعين علينا اتخاذ إجراءات" لتقليل العبء الذي يفرضه على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وبموجب الخطط الجديدة، يمكن حظر التدخين في حدائق الحانات والمطاعم الخارجية والمستشفيات الخارجية والملاعب الرياضية.

ورحب خبراء الصحة بالخطط، لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) علمت أن بعض الوزراء أثاروا مخاوف بشأن التأثير الذي قد يخلفه الحظر على قطاع الضيافة.

وعندما سئل عن المقترحات، قال السير كير إن الحكومة "ستتخذ قرارات في هذا المجال" وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وقال "أعتقد أنه من المهم تحقيق التوازن الصحيح"، مضيفًا أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية "جاثية على ركبتيها". وقال إن التدخين يتسبب في 80 ألف حالة وفاة يمكن منعها سنويًا.

خطاب الملك

وعد خطاب الملك في افتتاح البرلمان الشهر الماضي بإعادة تقديم التشريع الحكومي الأخير، والذي كان من شأنه أن يحظر بيع التبغ لأي شخص ولد في يناير 2009 أو بعده.

ومن غير الواضح ما إذا كان أي حظر سيكون على مستوى المملكة المتحدة بالكامل أو ينطبق فقط على إنجلترا، على الرغم من أن الحكومات المفوضة يمكن أن تختار إدخال قواعد مماثلة.

جيل خال من التدخين

ويشار إلى أنه خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء، وضع ريشي سوناك خططًا لإنشاء "جيل خالٍ من التدخين" والحد من عدد الوفيات المرتبطة بالتدخين.

لكن مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية الخاص به تم وضعه على الرف بعد أن دعا إلى الانتخابات العامة في مايو، لو أصبح قانونًا، فإن بيع التبغ لأي شخص ولد بعد 1 يناير 2009 كان ليصبح غير قانوني.

وتبنى حزب العمال مشروع القانون بعد توليه السلطة وأدرجه في أجندته.