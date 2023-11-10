يحذّر الأطباء من العوامل النفسية الضاغطة والدخول في حالات قوية من الاكتئاب، الأمر الذي قد يهدد صحة القلب ويتسبب بمرض السكري.

فالتوتر العالي يحمل مخاطر كثيرة على صحة الانسان لكونه يؤثر بشكلٍ خاص على الجهاز العصبي في الجسم. وبذلك سيسبب اختلالاً في وظائفه، ما ينعكس اضطرابًا في القلب والتمثيل الغذائي.

وتشير الدراسات إلى أن الاكتئاب قد يضرّ بالأوعية الدموية ويسبب الجلطات الدماغية.

ويشترك الاكتئاب والسكري في أعراض مثل التعب وصعوبة التركيز وفقدان الاهتمام بالأنشطة العادية.

الخبر الجيد هو أن السيطرة على حالة الاكتئاب ممكنة باتباع علاج بالأدوية المخصصة بالتوازي مع إحداث تغيير في نمط الحياة، وممارسة الرياضة بانتظام.

وتؤكد الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات اكتئاب عالية، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 34%، والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 33%، بالرغم من أسلوب حياتهم الصحي. فالقلق والاكتئاب يسهمان في رفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، ما يدفع الجسم لإنتاج مستويات أعلى من هرمون التوتر «الكورتيزول»، وهي تأثيرات يمكن أن تؤدي إلى أمراض في القلب مع مرور الوقت.

يبقى أن الدراسات العلمية، توصي بعلاج مبكر للاكتئاب، قبل ظهور أعراض أمراض القلب والأوعية الدموية، وهو ما يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.