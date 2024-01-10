إيلاف من بيروت: كشفت خبيرة التغذية الروسية أخصائية الغدد الصماء الدكتورة أنجلينا فودولازكايا أن "منظومة المناعة تلعب دورا مهما في الحفاظ على الصحة، لأن انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، والفيروسات يمكن أن تؤثر سلبا في الجسم".



وبينت الطبيبة "أنه في حال عدم الحصول على ما يكفي من الأشعة فوق البنفسجية، يتوقف الجلد عن إنتاج الشكل النشط من فيتامين D3؛ والذي ينظم عملية التمثيل الغذائي للدهون، ويساعد في الحفاظ على الوزن الطبيعي، ويضمن صحة الجلد والشعر والأظافر".

وحددت فودولازكايا مجموعة من المنتجات الغذائية التي تدعم صحة الإنسان ومزاجه حتى في موسم البرد. موضحة "ان الخضروات هي المورد الرئيسي للألياف الغذائية. والتي بفضلها يتم إخراج الكوليسترول من الجسم وتتحسن وظائف الجهاز الهضمي. وان أحد هذه الخضار هو السبانخ؛ الذي هو مصدر لفيتامين C، كما يحتوي على البيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية منظومة المناعة". وذلك وفق ما نقلت شبكة اخبار "روسيا اليوم" عن "غازيتا رو" المحلي.

وأضافت الخبيرة الروسية أن "للثوم خصائص قوية مضادة للفيروسات وللبكتيريا، يمكن أن يساعد الثوم في تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وتعزيز منظومة المناعة. كما أن الزنجبيل، منتج يمكن إضافته إلى الشاي أو استخدامه في تحضير الأطباق المختلفة؛ فللزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات. ويخفض مستوى الكوليسترول، ما يحمي الإنسان من أمراض القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، هو مفيد للدماغ، لأنه يحسن الذاكرة والتركيز، ويساعد على الوقاية من مرض ألزهايمر".