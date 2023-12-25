حذرت المدير العام لمركز خودانوف للتصحيح المناعي الروسي الدكتورة لودميلا لابا من 9 علامات تدل على ضعف الجهاز المناعي.

وأوضحت الطبيبة الروسية أن الإصابة بالأمراض المعدية ليست العلامة الوحيدة التي تشير إلى ضعف منظومة المناعة. كاشفة عن 9 علامات أخرى جاءت وفق ما يلي:

1. تكرار إصابة الشخص بالمرض

2. رد الفعل لمسببات الحساسية

3. الضعف

4. التعب

5. سيلان الأنف

6. احتقان الأنف

7. حكة في العين

8. الطفح الجلدي

9. احمرار العين.

وبينت لابا أن الالتهابات غير المعالجة ونوبات الحساسية والأنظمة الغذائية غير السليمة يمكن أن تؤثر سلبا في منظومة المناعة. مؤكدة "يزداد عدد المصابين بالحساسية. وكل اتصال بمسبباتها يؤدي إلى ضعف منظومة المناعة. بالاضافة الى بؤر العدوى المزمنة. فمثلا إذا أصيب الشخص بالإنفلونزا أو كوفيد وبقيت آثارها الفيروسية، أي ما يسمى بالعدوى المستمرة، يمكن أن تستقر في أي خلية من خلايا الجسم. وهذه تتعب الجسم وترهق منظومة المناعة. كما أن نزلات البرد وانخفاض حرارة الجسم والتسمم والصيام والأنظمة الغذائية غير السليمة كلها تضعف منظومة المناعة".