بكين: أوضحت لجنة الصحة الصينية إن مجموعة من مسببات الأمراض تؤدى إلى زيادة في عدد حالات الإصابة بعدوى حادة في الجهاز التنفسي في مختلف أنحاء البلاد، لتؤكد بذلك تصريحات سابقة تستهدف تهدئة المخاوف من أن فيروساً جديداً ربما يكون هو مصدر العدوى.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم لجنة الصحة الصينية مي فينج قوله، في مؤتمر صحافي، إن الإنفلونزا هي أحد الأسباب الرئيسية لزيادة عدد الحالات.

وأضاف، وفقاً لما نقلته "وكالة الأنباء الألمانية"، أن فيروس الأنف وبكتيريا الالتهاب الرئوي والفيروس المخلوي التنفسي تنتشر أيضاً.

وأشار فينج إلى أنه يتعين على البلاد ضمان إمدادات الأدوية وفتح المزيد من المجالات للعلاج الطبي.

وأثرت حالات تفشي أمراض الجهاز التنفسي بشدة على الأطفال بشكل خاص، وظل الآباء القلقون ينتظرون لساعات، ليتمكنوا من عرض أطفالهم على طبيب.