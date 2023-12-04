حثت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، المواطنين، على تجنب تناول بعض منتجات الشمام وسط تفشي عدوى السالمونيلا التي أدت إلى وفاة شخصين على الأقل.

وأصيب ما لا يقل عن 117 شخصًا في 34 ولاية أميركية بالمرض بعد تناول الشمام منذ منتصف أكتوبر، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض (سي دي سي).

وقالت الوكالة الفيدرالية إن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض بسبب تفشي العدوى من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

وتم نقل ما لا يقل عن 61 شخصًا إلى المستشفى وتوفي اثنان في مينيسوتا.

وقالت الوكالة إنها تشعر بقلق خاص بشأن تفشي المرض لأن الإصابات كانت شديدة وحدث بعضها في مرافق الرعاية الصحية.

وقالت أيضا إن 14 بالغا في مرافق الرعاية وسبعة أطفال أصيبوا بالمرض.

وتم سحب الشمام الكامل الذي يحمل العلامة التجارية Malichita أو Rudy في نوفمبر، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض الأشخاص بعدم تناول الشمام المقطع مسبقًا إذا لم يتمكنوا من معرفة ما إذا كان يأتي من علامة تجارية تم سحبها.

وتحقق وكالة الصحة العامة الكندية أيضًا في تفشي مرض السالمونيلا المرتبط بمنتجات الشمام، مع ما لا يقل عن 63 حالة، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

إصابات بالسالمونيلا

وتم نقل 17 شخصا إلى المستشفى، وتوفي شخص واحد، بحسب الوكالة الكندية.

وهناك حوالى 1.35 مليون إصابة بالسالمونيلا في الولايات المتحدة كل عام، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وقد يعاني المصابون بالسالمونيلا من الحمى والإسهال وتشنجات المعدة، وتبدأ الأعراض ما بين ست ساعات إلى ستة أيام بعد إصابة الشخص.

ويتعافى العديد من الأشخاص من المرض، في غضون أسبوع، لكن هناك آخرين، وخاصة الأطفال الصغار وكبار السن، معرضون لإصابة أكثر خطورة.