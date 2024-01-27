بيروت: هل تعاني من جفاف وحكة في الرأس؟ لا تهمل هذه الحالة. فقد تشير إلى ارتفاع مخزون السكر في الدم أو الإصابة بداء الثعلبة.

ولقد حذّر خبراء الصحة من أن حكة فروة الرأس يمكن أن تشير إلى زيادة مستويات السكر في الدم نتيجة لمرض السكري غير المنضبط أو غير المشخص.

ويشرح الخبراء أن "ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يسبب التهابات ويلحق الضرر بالأعضاء والأنسجة والأوعية الدموية.

وهو ما يعرقل عملية نقل الأكسجين والمواد المغذية إلى بصيلات الشعر، ما قد يؤدي إلى تلف دورة نمو الشعر". فالدورة الدموية قد تضعف عند الإصابة بمرض السكري، وبالتالي سيتأخر وصول الدم إلى الرأس، ما قد يسبِّب جفاف الجلد والحكة وأحيانا تساقط الشعر".

من جهةٍ أخرى، قد تدل الحكة في فروة الرأس وتساقط الشعر على إصابة المريض بالثعلبة التي تحدث في حال كان الجهاز المناعي للشخص يهاجم بصيلات الشعر.

وهو ما يستدعي مراجعة الطبيب عند استمرار هذه الحالة.