واشنطن: وصف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة السابق، الدكتور أنتوني فاوتشي، أمام الكونغرس الاثنين، مزاعم الجمهوريين بأنه حاول التستر على أصول فيروس كوفيد-19 بأنها "غير معقولة".

وكانت لجنة فرعية يقودها الحزب الجمهوري قد أمضت أكثر من عام في التحقيق في استجابة البلاد للوباء، وما إذا كان للأبحاث التي تمولها الولايات المتحدة في الصين أي دور في كيفية ظهور الوباء - لكنها لم تجد أي دليل يربط فاوتشي بارتكاب مخالفات، وفقا لتقرير أسوشيتدبرس.

وكان أعضاء الكونغرس قد استجوبوا فاوتشي، خلف أبواب مغلقة لمدة 14 ساعة على مدار يومين في كانون الثاني (يناير). لكنه اليوم الاثنين، أدلى بشهادته على نحو طوعي علنا وأمام الكاميرا في جلسة استماع تحولت بسرعة إلى هجمات حزبية.

وكرر الجمهوريون اتهامات غير مثبتة ضد عالم معاهد الصحة الوطنية منذ فترة طويلة، بينما اعتذر الديمقراطيون عن تلطيخ الكونغرس لاسمه، وأبدوا أسفهم على ما وصفوه بضياع فرصة الاستعداد للتفشي التالي.

قال النائب الديمقراطي جيمي راسكين عن فاوتشي "إنه ليس الشرير في قصة في كتاب هزلي"، وأضاف أن اللجنة الفرعية المختارة المعنية بجائحة فيروس كورونا فشلت في إثبات صحة قائمة من المزاعم الضارة.

وكان فاوتشي المتحدث الرسمي لاستجابة الحكومة المبكرة لكوفيد-19 في عهد الرئيس آنذاك دونالد ترامب، ولاحقا كمستشار للرئيس جو بايدن. وكان صوتا وثق به ملايين الأميركيين، وكان أيضا هدفا للغضب الحزبي. وبدا متأثرا الاثنين عندما تذكر التهديدات بالقتل وغيرها من المضايقات التي تعرض لها هو وعائلته، وهي التهديدات التي قال إنها لا تزال مستمرة.

وخلال جلسة اليوم، اصطحبت الشرطة المقاطعين إلى خارج غرفة الاستماع.

القضية الرئيسية

يعتقد العديد من العلماء أن الفيروس ظهر على الأرجح في الطبيعة وانتقل من الحيوانات إلى البشر، ربما في سوق للحياة البرية في ووهان، المدينة الصينية حيث بدأ تفشي المرض. ولا توجد معلومات علمية جديدة تدعم أن الفيروس ربما تسرب من المختبر. ويقول تحليل للاستخبارات الأميركية إنه لا توجد أدلة كافية لإثبات أي من الاتجاهين.

ولطالما قال فاوتشي علنا منذ فترة طويلة إنه منفتح على كلتا النظريتين، ولكن هناك مزيد من الأدلة التي تدعم الأصول الطبيعية لـCOVID-19، أي بالطريقة التي انتقلت فيها الفيروسات القاتلة الأخرى، بما في ذلك أبناء عمومة فيروس كورونا، SARS وMERS، إلى البشر. وهو الموقف الذي كرره الاثنين عندما تساءل المشرعون الجمهوريون عما إذا كان قد عمل خلف الكواليس لإخماد نظرية التسرب من المختبر، أو حتى حاول التأثير على وكالات الاستخبارات.

وقال فاوتشي: "لقد ذكرت مرارا وتكرارا أن لدي عقلا منفتحا تماما لأي من الاحتمالين، وأنه إذا توفر دليل قاطع للتحقق من صحة أو دحض أي من النظريتين، فسوف أقبله، وعلى استعداد لقبوله". وسخر فاوتشي من نظرية المؤامرة التي تصوره، بحسب قوله، على أنه عميل سري في فيلم خيالي، قائلا كأنني "كنت أنزل بالمظلة في وكالة المخابرات المركزية مثل جيسون بورن وأخبرت وكالة المخابرات المركزية أنه لا ينبغي عليهم حقا التحدث عن تسرب الفيروس من المختبر".

واتهم الجمهوريون فاوتشي بالكذب على الكونغرس من خلال إنكاره أن وكالته مولت أبحاث "اكتساب الوظيفة" – وهي ممارسة تعزيز الفيروس في المختبر لدراسة تأثيره المحتمل في العالم الحقيقي - في مختبر في ووهان.

ويغطي تعريف "اكتساب الوظيفة" كلا من الأبحاث العامة، والتجارب المحفوفة بالمخاطر بشكل خاص من أجل "تعزيز" قدرة مسببات الأمراض الوبائية المحتملة على الانتشار أو التسبب في مرض شديد لدى البشر. وشدد فاوتشي على أنه كان يستخدم تعريف التجربة المحفوفة بالمخاطر، قائلا: "سيكون من المستحيل جزيئيا" أن تتحول فيروسات الخفافيش التي تمت دراستها بأموال إيكوهيلث إلى الفيروس الذي تسبب في الوباء.

تسرب المختبر

في حوار مع النائب الجمهوري مورغان غريفيث، أقر فاوتشي بأن تسرب المختبر لا يزال سؤالا مفتوحا لأنه من المستحيل معرفة ما إذا كانت بعض المختبرات الأخرى، غير الممولة من أموال المعاهد الوطنية للصحة، تجري أبحاثا محفوفة بالمخاطر مع فيروسات كورونا.

واجه فاوتشي مجموعة جديدة من الأسئلة حول مصداقية المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الوطنية للصحة، والذي قاده لمدة 38 عاما.

في الشهر الماضي، كشفت لجنة مجلس النواب عن رسائل بريد إلكتروني من زميل في NIAID حول طرق التهرب من قوانين السجلات العامة، بما في ذلك عدم مناقشة القضايا الوبائية المثيرة للجدل في البريد الإلكتروني الحكومي.

وندد فاوتشي بتصرفات ذلك الزميل وأصر على أنه "على حد علمي لم أقم مطلقا بإجراء أي عمل رسمي عبر بريدي الإلكتروني الشخصي".

إجراءات الصحة العامة

لم تكن أصول الوباء هي الموضوع الساخن الوحيد. إذ انتقدت لجنة مجلس النواب أيضا بعض إجراءات الصحة العامة المتخذة لإبطاء انتشار الفيروس قبل أن تساعد لقاحات كوفيد-19، التي حفزتها أبحاث NIAID، والسماح بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

ووصف رئيس اللجنة الفرعية النائب الجمهوري براد وينستروب الإجراءات التي تمثلت في مطالبة الناس بالبقاء على مسافة 6 أقدام ما أدى إلى إغلاق العديد من الشركات والمدارس والكنائس، بأنها "مرهقة" وتعسفية، مشيرا إلى أن فاوتشي أقر في شهادته السابقة خلف الأبواب المغلقة بأن تلك الإجراءات غير مدعومة علميا.

ورد فاوتشي الاثنين بأن مسافة 6 أقدام لم تكن مبدأه التوجيهي، بل هو المبدأ الذي أنشأته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قبل أن يعلم العلماء أن الفيروس الجديد ينتقل عبر الهواء، ولا ينتشر ببساطة عن طريق القطرات المنبعثة من مسافة معينة.