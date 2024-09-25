إيلاف من نيويورك: ارتفعت معدلات الإصابة بسرطان القولون بين الشباب بشكل مطرد على مدى العقود الثلاثة الماضية، فقد تم اكتشاف 20% من حالات سرطان القولون والمستقيم في عام 2019 لدى أشخاص تقل أعمارهم عن 55 عامًا، مقارنة بـ 11% في عام 1995.

ومن المثير للقلق وفقاً لتقرير عبر صفحات "نيويورك بوست" أن هذه الفئة الأصغر سنًا تميل إلى تشخيص المرض في المراحل المتأخرة من المرض، مما يجعل من الصعب علاجه، وفقًا للأطباء الذين يتوقعون أن يسبب سرطان القولون حوالي 53 ألف حالة في العام على المستوي الاميركي.

هناك 6 علامات واضحة يجب على الشباب الانتباه إليها، حيث ينصحهم الخبراء بمراجعة الطبيب بصورة جدية دون تأخير إذا واجهوا أحد هذه الأعراض:

1. نزيف المستقيم

وجدت الأبحاث الحديثة أن العلامة الحمراء الأكثر شيوعًا لسرطان القولون والمستقيم لدى الشباب هي نزيف المستقيم، حيث أبلغ ما يقرب من نصف الذين تم تشخيصهم بوجود دم على ورق التواليت أو في وعاء المرحاض.

يقول أندريا سيرسيك، دكتوراه في الطب ، وهو طبيب أورام الجهاز الهضمي في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في نيويورك، إنه بالنسبة للأشخاص الأصغر سنًا الذين يداهمهم سرطان القولون، غالبًا ما تتطور الأورام في الجزء الأخير من القولون أو المستقيم. "الدم من تلك الأورام لديه مسافة أقصر للسفر، لذلك يخرج باللون الأحمر الساطع، في حين أن الدم الذي كان في الجهاز الهضمي لفترة من الوقت يمكن أن يبدو أسودًا تقريبًا."

في حين أن الدم يمكن أن يكون أحد أعراض سرطان القولون، فإن الأسباب الأخرى لنزيف المستقيم تشمل مرض التهاب الأمعاء والشقوق الشرجية والبواسير. على أية حال، يجب معالجة هذا النوع من النزيف وتقييمه من قبل أخصائي طبي.

2. تغيرات في عادات التبرز

يقول تياجو بياشي، دكتوراه في أورام فيالجهاز الهضمي في مركز موفيت للسرطان، في فلوريدا : "في كثير من الأحيان، سيغير الورم الموجود في القولون أو المستقيم - مثل الانسداد في الأنبوب - الطريقة التي تتبرز بها. قد يعني ذلك الإمساك المتكرر أو الإسهال أو كليهما. وفي حالات أخرى، لا يشعر الناس بالفراغ بعد الذهاب، أو يلاحظون أن برازهم يبدو مختلفًا عن ذي قبل.

الدكتور مايكل تشيني ، المدير المشارك لبرنامج القولون والمستقيم في مركز سرطانات الجهاز الهضمي وطبيب الأورام الطبي في مركز السرطان بجامعة ييل، يردد هذه الرؤية، ويقول أن مرضى سرطان القولون غالبًا ما يكون لديهم براز رقيق جدًا.

وأوضح: "يميل هذا إلى الحدوث إذا كانت الأورام موجودة بالقرب من نهاية القولون أو إذا كانت تصطف على كامل القولون من الداخل، مما يؤدي إلى تضييق أي شيء يمر عبره البراز". "عندما يكون موجودًا، فهو مقلق للغاية."

3. ألم أو تشنج في البطن

يعد الألم المستمر في البطن، وخاصة الآلام التي تتزامن مع وقت تناول الطعام، أحد الأعراض المحتملة لسرطان القولون والمستقيم. ومع ذلك، يمكن أن يعزى هذا الألم بسهولة وبشكل أكثر شيوعًا إلى تقلصات الدورة الشهرية أو حصوات الكلى أو عسر الهضم أو حرقة المعدة أو القولون العصبي أو التهابات المسالك البولية.

ولكن كيف تعرف متى يحين وقت الذهاب إلى الطبيب؟ تقول سونيا كوبفر، مديرة عيادة مخاطر سرطان الجهاز الهضمي والوقاية منه في جامعة شيكاغو للطب: "إذا كان ألم البطن جديدًا أو مختلفًا عما مررت به من قبل، فهذا سبب لزيارة طبيبك".

4. فقدان الوزن غير المبرر

بالإضافة إلى أعراض السرطان مثل الضائقة الهضمية التي قد تجعل تناول الطعام صعبًا، يقول الدكتور بياشي، يمكن لأورام القولون والمستقيم أن تفرز هرمونات يمكن أن تثبط شهيتك بشكل خطير.

في دراسة حديثة ، أبلغ 15٪ من الشباب عن فقدان الشهية قبل أربعة إلى ستة أشهر من تشخيصهم.

ما هو مقدار فقدان الوزن الذي يشكل علامة حمراء لسرطان القولون؟ إن خسارة 10 أرطال أو 5% من وزن جسمك خلال فترة 6 أشهر دون جهد هو سبب كافٍ للذهاب للطبيب.

مرة أخرى، يمكن أن تؤدي العديد من الحالات، بما في ذلك مرض السكري ومرض التهاب الأمعاء والمرض الاضطرابات الهضمية وفرط نشاط الغدة الدرقية، إلى فقدان الوزن، ولكن بغض النظر عن السبب، يجب طلب المساعدة.

5. فقر الدم

يمكن أن يؤدي النزيف الناتج عن أورام القولون والمستقيم، مع مرور الوقت، إلى فقر الدم، وهي حالة تحدث عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة.

يحتاج الجسم إلى الحديد لإنشاء خلايا الدم الحمراء ودعم إنتاج الطاقة والاستجابة المناعية والوظيفة الإدراكية. تشمل أعراض نقص الحديد التعب، وبرودة اليدين والقدمين، وتساقط الشعر، وهشاشة الأظافر، والمشاكل المعرفية، وانخفاض الأداء الرياضي، وضيق التنفس، والرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة، والصداع، واضطرابات النوم.

إذا كانت السيدات ممن يعانين من الدورة الشهرية، فغالبًا ما يُعزى فقر الدم إلى الدورة الشهرية الغزيرة. ومع ذلك، إذا ظهرت أعراض أخرى، فقد يشير ذلك إلى سرطان القولون.

6. التعب الشديد

يتزامن سرطان القولون، مثل العديد من أنواع السرطان الأخرى، مع الشعور بالإرهاق التام، ما يقرب من 8٪ من المرضى الأصغر سنا يبلغون عن أعراض التعب في الأشهر التي تسبق التشخيص. نفس الهرمونات المولدة للورم والتي تعطل الشهية يمكن أن تستنزف الطاقة وتساهم في الشعور بالضيق العام.

التشخيض الخاطئ

يتم تشخيص العديد من الأشخاص الأصغر سنًا المصابين بسرطان القولون والمستقيم بشكل خاطئ بسبب أمراض أخرى، مثل البواسير أو القولون العصبي . يحث الدكتور تشيرجيك المرضى على طلب تقييم إضافي في حالة وجود أي من هذه الأعراض.

يتفق المتخصصون الطبيون على أن إجراء تنظير القولون هو المفتاح للإصابة بسرطان القولون والمستقيم في مراحله الأولى والأكثر قابلية للعلاج.

في أي مرحلة عمرية تبدأ الفحص؟

تبدأ الفحوصات عادةً في سن 45 عامًا، ولكن أولئك الذين يعانون من الأعراض وأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون قد يكونون مؤهلين في وقت مبكر.

يقول الدكتور سيتشيني: "من المهم اكتشاف السرطان مبكرًا من خلال الفحص أو التنبيه لبعض هذه الأعراض حتى نتمكن من تشخيص السرطان في مرحلة مبكرة، حيث يكون أكثر قابلية للعلاج ونأمل أن يكون قابلاً للشفاء".