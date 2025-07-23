إيلاف من لندن: يتم زرع جهاز تنظيم ضربات القلب لحوالي 1000 مريض من مرضى هيئة الخدمات الصحية الوطنية أسبوعيا لتثبيت معدل ضربات القلب وحمايتهم من الإيقاعات غير الطبيعية التي قد تكون قاتلة.

ومنذ استخدام هذه الأجهزة للمرة الأولى في السويد عام 1958، يُعتقد أنها أنقذت عشرات الآلاف من الأرواح من خلال تقليل خطر الإصابة بالسكتة القلبية. لكن الغرسات التي بحجم علبة الثقاب - والتي يتم ربطها بالقلب من خلال سلكين أو أكثر - ليست خالية من المخاطر تمامًا.

يمكن أن تسبب هذه الأقطاب العدوى، وجلطات الدم، وتلف الأعصاب (أثناء الجراحة لوضعها) - وقد تتوقف حتى عن العمل داخل الجسم إذا انفصلت الأقطاب عن مكانها أو انكسرت.

نجح باحثون في جامعة نورث وسترن في إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية في تطوير جهاز تنظيم ضربات القلب أصغر من حبة الأرز ويمكن حقنه في القلب من خلال الجلد دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية.

يذوب تلقائياً

علاوة على ذلك، لا يحتوي هذا النسيج على أي أقطاب، وبدلاً من إزالته جراحيًا في وقت لاحق، كما هو الحال في الأنسجة الحالية، فإنه يذوب إلى أجزاء صغيرة يتم إخراجها في النهاية من الجسم كنفايات.

كان جهاز تنظيم ضربات القلب الجديد من بنات أفكار العلماء الذين عملوا على تطوير طريقة أفضل لمراقبة قلوب الأطفال الذين خضعوا لجراحة القلب المنقذة للحياة.

يولد أكثر من 6000 طفل سنويًا في المملكة المتحدة بعيب خلقي في القلب. ويحتاج الكثير منهم إلى جراحة قبل تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب المؤقت لمراقبة إيقاع القلب خلال فترة نقاهةهم، ثم يقوم الجراحون بإزالته.

ويستخدم هذا النوع من أجهزة تنظيم ضربات القلب المؤقتة أيضًا لدى البالغين الذين يتعافون من جراحة القلب أو الذين يعانون من بطء القلب - وهو تباطؤ مفاجئ في معدل ضربات القلب بسبب التهاب عضلة القلب أو مضاعفات جراحة القلب.

مولد نبضات وبطارية وماذا أيضاً؟

ويتكون من مولد نبضات يحتوي على بطارية ودائرة كمبيوتر صغيرة - وسلك واحد أو أكثر متصل بالقلب. وإذا استشعر جهاز تنظيم ضربات القلب تأخرًا في نبضة، أو بطءًا في نبضات القلب، فإنه يرسل إشارات بمعدل ثابت. أما إذا كان نبض القلب طبيعيًا، فلا تُرسل أي إشارات.

على الرغم من أن إدخال الأسلاك وجهاز تنظيم ضربات القلب بشكل مؤقت آمن بشكل عام، إلا أنه قد يؤدي إلى نتائج خاطئة.

وفي أحد الأمثلة البارزة، توفي رائد الفضاء نيل أرمسترونج في عام 2012 بسبب المضاعفات التي أعقبت إزالة أسلاك جهاز تنظيم ضربات القلب المؤقتة التي تم وضعها أثناء الجراحة لفتح الشريان التاجي المسدود.

وكشفت مراجعة لاحقة أنه عانى من نزيف داخلي وانخفاض حاد في ضغط الدم نتيجة لهذا الإجراء.

يمكن لجهاز تنظيم ضربات القلب الجديد أن يقلل من خطر حدوث مثل هذه المضاعفات المهددة للحياة. فهو صغير بما يكفي لوضعه في حقنة، ويحتوي على قطب كهربائي، ولكنه لا يحتوي على بطارية. بل يعمل بمعدنين، عند ملامستهما للدم أو سوائل الجسم الأخرى، يُحدثان تفاعلًا كيميائيًا يُنتج طاقة كافية لتشغيل الزرعة.

وفي هذه الأثناء، يتم غرس قرص بلاستيكي صغير على الجلد في منطقة الصدر فوق القلب - ويحتوي هذا القرص على مستشعر يكتشف متى ينبض القلب بشكل غير منتظم.

عندما يكتشف الجهاز ذلك، فإنه يطلق على الفور نبضات من الضوء تحت الأحمر من خلال الجلد والعظام والعضلات في جدار الصدر لتشغيل جهاز تنظيم ضربات القلب - مما يعيد القلب إلى معدله الطبيعي، قبل إيقاف تشغيل جهاز تنظيم ضربات القلب مرة أخرى.

ما هي المواد التي يصنع منها؟

يتم تصنيع جهاز تنظيم ضربات القلب من مواد قابلة للتحلل الحيوي والتي تذوب بعد عدة أسابيع أو أشهر (الوقت المحدد لا يزال قيد البحث) - ثم تخرج الجزيئات من الجسم على شكل نفايات.

وهذا يتجنب خطر العدوى وتكوين الأنسجة الندبية نتيجة الجراحة لإزالتها. ولكنها لا تهدف إلى استبدال أجهزة تنظيم ضربات القلب الدائمة، حيث يحتفظ بها المرضى الذين يعانون من مشاكل مزمنة في نظم القلب طوال حياتهم.

وأظهرت النتائج التي نشرت مؤخرا في مجلة "نيتشر" أن جهاز تنظيم ضربات القلب الصغير القابل للذوبان يعمل بشكل جيد لدى الحيوانات، حيث يعمل بسرعة على تصحيح الاضطرابات في نظم القلب.

قال جون روجرز، أستاذ علوم وهندسة المواد في جامعة نورث وسترن، والذي قاد الدراسة: "لقد طورنا ما يُعتبر، على حد علمنا، أصغر جهاز تنظيم ضربات قلب في العالم". ويتوقع أن يدخل الجهاز مرحلة التجارب السريرية خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

قال إن أحد الاستخدامات المستقبلية المحتملة هو حقن عدة أجهزة تنظيم ضربات قلب مصغرة في أجزاء مختلفة من القلب، بدلاً من وضع أقطاب كهربائية في مكان واحد كما هو الحال حاليًا. سيوفر هذا صورة أدق للنشاط الكهربائي للقلب، ويحدد العلاجات التي قد تعالج أي مشاكل.

وقد بدأت بالفعل أجهزة تنظيم ضربات القلب الأخرى ذات الحجم الأصغر في شق طريقها إلى الاستخدام في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

في يناير/كانون الثاني، قام الأطباء في مستشفى كاسل هيل في شرق يوركشاير بتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب اللاسلكي الجديد - أصغر من بطارية AAA - لرجل كان يعاني من مشاكل متكررة مع أجهزة تنظيم ضربات القلب التقليدية.

مايك ويلز، من كيرتون في ليندسي، شمال لينكولنشاير، انهار أكثر من مرة عندما عطّلت الأجهزة الإلكترونية - مثل ماكينات الدفع في المتاجر والهواتف المحمولة - إشارات جهاز تنظيم ضربات القلب. ويُؤمل أن يكون جهازه المُصغّر أقل عرضة للتداخل.

ثورة حقيقية في مراقبة أداء القلب

وفي تعليقه على جهاز تنظيم ضربات القلب الجديد القابل للذوبان، قال البروفيسور فرانسيسكو لييفا ليون، أخصائي أمراض القلب في مستشفى الملكة إليزابيث في برمنغهام، لموقع صحيفة "دايلي ميل" إنه من الممكن أن يحدث ثورة في مراقبة القلب.

قال لصحيفة "جود هيلث": "إنها خطوة رائدة محتملة. حاليًا، عند تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب، يكون هناك خطر الإصابة بالعدوى [من الجراحة]، ولكن هذا الخطر سيكون أقل بكثير إذا أمكن حقنه مباشرة في القلب".

وأضاف البروفيسور جيري ستانسبي، استشاري جراحة الأوعية الدموية في مستشفيات نيوكاسل أبون تاين التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية: "هذه خطوة للأمام بلا شك. إن إمكانية ذوبانها بالكامل وإمكانية إدخالها بسهولة عن طريق الحقن تعد مفيدة بشكل خاص للأطفال الرضع، حيث قد تسبب أي جراحة أو إجراء جراحي مضاعفات".