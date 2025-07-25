إيلاف من واشنطن: أعلنت شركة "دبليو. دبليو الصناعية" ومقرها نيويورك، عن سحب فوري لمنتج من الكمثرى المعلبة يحمل اسم Parachure من الأسواق الأميركية، بعد اكتشاف مستويات خطيرة من الرصاص والكادميوم فيه، وهما معدنان ثقيلان يهددان الصحة العامة، خاصة لدى الأطفال والحوامل.

ووفقًا لما نقلته صحيفة ديلي ميل، فإن المنتج الملوث تم توزيعه على متاجر البقالة في عدة ولايات، ويأتي في عبوات معدنية سعة 15 أونصة (425 غرامًا) تحت اسم شرائح إجاص باراشور في عصير، برمز المنتج العالمي UPC: 704817164237، وينتمي إلى الدفعة رقم 3700/01172 6122J، بتاريخ إنتاج 19 فبراير 2024، وتاريخ انتهاء صلاحية 19 فبراير 2027.

رغم عدم تأكيد سبب التلوث، ترجّح التحقيقات الأولية أن يكون ناتجًا عن تفاعل المعادن داخل العبوة مع محتوياتها، خاصة إذا كان الطلاء الداخلي أو اللحام قد تعرض للتآكل أو التلف.

وذكرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أن التعرض المزمن للرصاص والكادميوم قد يؤدي إلى أضرار عصبية، تأخر نمو، انخفاض معدل الذكاء، واضطرابات في السلوك والمزاج، كما يمكن أن يتسبب في هذيان، نوبات، غيبوبة، وحتى الوفاة في الحالات الشديدة.

وحذرت الإدارة من أن الرضع والأطفال الصغار والنساء الحوامل هم الفئات الأكثر هشاشة في مواجهة التسمم بهذه المعادن الثقيلة، حتى في حال عدم ظهور أعراض مباشرة.

من جهتها، أشارت دراسات طبية حديثة إلى أن البالغين المعرضين لمستويات مرتفعة من الرصاص يمكن أن يصابوا بـ ارتفاع ضغط الدم، تلف الكلى، انخفاض الخصوبة، وأمراض سرطانية تشمل الرئة والكلى والدماغ. ويزداد الخطر بشكل خاص لدى العمال الذين يتعرضون للرصاص بشكل منتظم في بيئاتهم المهنية.

تم اكتشاف التلوث خلال فحوص دورية أجرتها وزارة الصحة في ولاية ماريلاند، كجزء من برامج مراقبة جودة وسلامة الغذاء، حيث أظهرت التحاليل احتواء المنتج على تركيزات تتجاوز الحدود المسموح بها من الرصاص والكادميوم.

ودعت شركة "دبليو. دبليو الصناعية" المستهلكين الذين اشتروا المنتج إلى عدم استهلاكه بأي شكل من الأشكال، والتخلص منه فورًا أو إعادته إلى نقاط البيع لاسترداد ثمنه بالكامل.



