إيلاف من لندن: في ظل تصاعد درجات الحرارة واشتداد موجات الحر في العديد من الدول، أطلقت خبيرة طبية بريطانية تحذيرًا غير معتاد: احرص على غسل شعرك يوميًا، خاصة إن كنت تعاني من الحساسية الموسمية أو ما يُعرف بـ"حمى القش".

وأوضحت الدكتورة بالافي برادشو، نائبة كبير المسؤولين الطبيين في شركة أكسا للتأمين الصحي، أن ارتفاع درجات الحرارة غالبًا ما يتزامن مع زيادة كثافة حبوب اللقاح في الهواء، مما يشكل تهديدًا إضافيًا للمصابين بالحساسية. جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مشيرة إلى أن حبوب اللقاح لا تلتصق بالملابس فحسب، بل تبقى عالقة في الشعر والجلد لساعات طويلة، ما يزيد من تهيّج الجهاز التنفسي والعينين.

وأشارت برادشو إلى أنه من الضروري، وخاصة لمن يعانون من حمى القش أو الربو التحسسي، الاستحمام بمجرد العودة إلى المنزل، مع التركيز على غسل الشعر جيدًا، وتبديل الملابس مباشرة بعد التعرض للهواء الخارجي.

وأضافت الطبيبة: "الاستحمام بالماء الدافئ، وليس الساخن، يساهم في منع جفاف الجلد وتهدئة التهيّج. ويُفضل استخدام صابون وشامبو مضاد للحساسية إذا كان متاحًا"، لتقليل فرص ظهور الطفح أو ردود الفعل الجلدية الأخرى.

وتأتي نصيحة برادشو بعد أيام قليلة من تحذير أطلقه نايجل بيرمان، خبير تنظيف المنازل ومؤسس موقع "ديلي بوبينز"، والذي شدد بدوره على تجنب تجفيف الملابس في الهواء الطلق خلال موجات الحر، لما قد تلتقطه من ملوثات أو حبوب لقاح يمكن أن تنتقل إلى الجسم عبر الأقمشة.