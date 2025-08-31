إيلاف من نيويورك: تؤكد الدراسات العلمية، ومن قبلها الانطباعات الاجتماعية والإرث الإنساني أن الرجل كائن "بيولوجي" أكثر من المرأة، وفي قول آخر "المرأة أقل تفكيراً واهتماماً بالجنس والنوم والطعام مقارنةبالرجل".

وتُعد الأحلام الجنسية التي تعكس تفكير الإنسان في الجنس حينما يكون يقظاً ظاهرة شائعة، لكن مضمونها وإدراكها لا يعتمدان فقط على الرغبات الشخصية، بل تتأثر أيضا بالعوامل الثقافية والنفسية.

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن الأفكار والرؤى الجنسية في الأحلام أكثر شيوعا في المجتمعات المحافظة، وأن الرجال، عادة، يصفونها بأنها أكثر إثارة وتنوعا في المحتوى مقارنة بالنساء، أي أن النساء أقل وقوعاً في الأحلام الجنسية.

وتشير مجلة Dreaming إلى أن علماء من جامعة بكين أجروا استطلاعا شمل 384 طالبا (205 نساء و179 رجلا، بمتوسط عمر 20.6 عاما)، حيث قيّموا سماتهم الشخصية ومستوى القلق والاكتئاب، بالإضافة إلى خصائص الأحلام الجنسية لديهم. واستخدم الباحثون استبيانات موحدة للتحليل، بما في ذلك مقاييس تقييم الانبساط ومستوى القلق.

وأظهرت النتائج أن الرجال يرون أحلاما جنسية أكثر من النساء، ويقيمونها بأنها أكثر بهجة. كما تميز الأشخاص الذين يرون هذه الأحلام بارتفاع مستوى الرغبة في التغيير وتجربة الجديد.

وأشار البحث إلى أن القلق والاكتئاب يرتبطان برؤية أحلام أكثر إزعاجا وغرابة، بينما يرتبط الانفتاح والنشاط برؤية أحلام أكثر سعادة ومتعة. وبرزت رغبة ملحوظة في خوض تجارب جديدة، لا سيما لدى الأشخاص الذين يحلمون بأحلام جنسية مثيرة وممتعة وغير عادية.

الرجال والنساء في ميزان الجنس والطعام والنوم

يفكر الرجال والنساء في الجنس بترددات مختلفة، ولكن الفكرة الشائعة بأن الرجال يفكرون في الجنس باستمرار هي خرافة، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2011 في جامعة أوهايو الأميركية، أن الرجال يفكرون في الجنس 19 مرة في اليوم في المتوسط، مقارنة بالنساء 10 مرات في اليوم.

ولكن الرجال يفكرون أيضًا في الطعام والنوم أكثر، مما يشير إلى الرجل أقرب إلى التفكير البيولوجي المادي.

وجدت دراسة أجريت عام 2011 ونُشرت في مجلة أبحاث الجنس أن الرجال في سن الجامعة يفكرون في الجنس حوالي 19 مرة يوميًا، بينما أفادت النساء بحوالي 10 مرات للنساء.

كما ذكر الرجال في الدراسة نفسها أن لديهم أفكارًا أكثر حول الطعام (18 مرة يوميًا) والنوم (11 مرة يوميًا) مقارنةً بالنساء (الطعام: 15 مرة، النوم: 8 مرات)، مما يشير إلى أن الرجال قد يكون لديهم اندفاعات بيولوجية أكثر عمومًا.

هل يفكر الرجل في الجنس كل 7 ثوان؟

وقد دحضت دراسة جامعة ولاية أوهايو نفسها عام 2011 فكرة أن الرجال يفكرون في الجنس باستمرار، أو كل سبع ثوانٍ، وهي شائعة غير صحيحة على الرغم من أنها ترددت على نطاق واسع على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة، صحيح أن الرجال يفكرون في الجنس كثيراً، وأكثر من النساء ولكن بوتيرة أقل كثيراً مما يقال دون سند علمي أو واقعي.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن النساء الأكثر اهتمامًا بترك انطباع جيد وأخلاقي عنهن قد يُفصحن في حال وقعن في الأفكار الجنسية أو كشفن عن رغباتهن، حيث يُمكن اعتبار التفكير الجنسي أو الكشف عن الرغبات الجنسية غير متوافق مع التوقعات المجتمعية للنساء، ونظرة المجتمعات بصفة عامة للمرأة، فضلاً عن أن المرأة أقل تفاعلاً واهتماماً بالأشياء الحسية مثل الجنس والنوم والطعام مقارنة بالرجل بصفة عامة.

