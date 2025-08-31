إيلاف من الرباط: حسمت الوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية قرارها بشأن مادة أثارت جدلاً واسعاً في أوساط طب التجميل، بإعلانها المنع التام لاستخدام وتسويق طلاء وجيل الأظافر الذي يحتوي على "أوكسيد ثنائي الفينيل ثلاثي ميثيل بنزويل فوسفين"، المعروف اختصاراً بـ "TPO".

وجاء القرار، وفق مذكرة إخبارية وُجّهت إلى مهنيي الصحة والعاملين في قطاع التجميل والمستهلكين واطلعت عليها "إيلاف المغرب"، بعد تقييم علمي وصفته الوكالة بـ"المعمق"، خلُص إلى أن المادة المستعملة كمحفز ضوئي في بعض أنواع الجيل وطلاء الأظافر التي تُجفف تحت المصابيح فوق البنفسجية، تُشكل خطراً على الصحة العامة.

وأكدت الوكالة أن نتائج الدراسات المتوفرة أظهرت أن التعرض المتكرر لهذه المادة يمكن أن يخلف آثاراً جانبية غير مرغوبة، ما استدعى تدخلاً سريعاً لحماية المستهلكين وضمان سلامة المنتجات المتداولة. ولذلك، دعت الوكالة المغربية للدواء المهنيين في قطاع التجميل إلى التوقف الفوري عن استعمال أي منتج يحتوي على مادة TPO وسحبه من رفوف العرض. كما أوصت المستهلكين بـ "التدقيق في مكونات المنتجات التي يستعملونها، ولاسيما الطلاء والجيل الخاصة بالأظافر، لضمان مطابقتها لمعايير السلامة الجاري بها العمل"، مشددة على التزامها بحماية صحة المواطنين وتعزيز الرقابة على السوق الوطنية، مع العمل على ملاءمة القوانين المغربية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال سلامة مستحضرات التجميل.

ويأتي القرار المغربي منسجما مع توجه عالمي يدعو إلى إعادة النظر في معايير السلامة الخاصة ببعض المكونات المستعملة في مستحضرات التجميل. حيث سبق لبعض الدول الأوروبية أن حذرت الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية من مخاطر مادة "TPO" بعد دراسات علمية ربطت بينها وبين حالات تسمم قد تصيب الكبد والجلد عند التعرض المتكرر لهذه المادة.

أما في الولايات المتحدة، فقد شددت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) في السنوات الأخيرة رقابتها على منتجات التجميل التي تستخدم مواد محفزة ضوئياً في عملية التجميد تحت الأشعة فوق البنفسجية.

ويشير خبراء إلى أن القرار المغربي يندرج في إطار سباق دولي لحماية المستهلكين من مركبات كيميائية مثيرة للجدل، في وقت تسعى فيه عدة دول إلى سد الثغرات التنظيمية وضمان مطابقة الأسواق المحلية للمعايير الصحية العالمية.