إيلاف من لندن: توصل أطباء إلى عقار أفضل من الأسبرين في الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، في اكتشاف من شأنه أن يغير المبادئ التوجيهية الصحية في جميع أنحاء العالم.

لعقود، نُصح ملايين الأشخاص بتناول الأسبرين لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة. تناول جرعة يومية منخفضة من الأسبرين يُقلل من لزوجة الدم، ويساعد في الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ولكن الآن وجدت دراسة جديدة، تم تقديمها في أكبر مؤتمر عالمي لأمراض القلب، أن عقار كلوبيدوجريل، وهو دواء شائع لتسييل الدم، أكثر فعالية - ولا يسبب أي مخاطر إضافية.

تم الكشف عن هذا الاكتشاف المذهل في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في مدريد، مع نشر البيانات وراء النتائج في نفس الوقت في مجلة لانسيت الطبية، والتي نقلت عنها صحيفة "الغارديان" البعض من التفاصيل المتعلقة بالعقار "الثوري".

يجب اعتماده في جميع أنحاء العالم

وقال الفريق الطبي الدولي الذي يقف وراء الدراسة، والذي ينتمي لدول من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وسويسرا واليابان، إن النتائج أظهرت أن عقار كلوبيدوجريل "متفوق" على الأسبرين وينبغي أن يؤدي إلى "اعتماد واسع النطاق" للدواء في الممارسة السريرية في جميع أنحاء العالم.

ووجد تحليلهم الشامل الذي أجري على نحو 29 ألف مريض يعانون من مرض الشريان التاجي أن عقار كلوبيدوجريل كان أفضل من الأسبرين في الوقاية من الأحداث القلبية والسكتة الدماغية الخطيرة، دون زيادة خطر النزيف الشديد.

يُعدّ مرض الشريان التاجي أكثر أنواع أمراض القلب شيوعًا، وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والإعاقة عالميًا. يُعاني أكثر من 300 مليون شخص من مرض الشريان التاجي، منهم 2.3 مليون في المملكة المتحدة.

الذبحة الصدرية

يحدث ذلك عندما تضيق شرايين القلب نتيجة تراكم التصلب، وهو مادة دهنية داخل جدرانها. يُسمى الألم أو الانزعاج الناتج عن هذا التضييق بالذبحة الصدرية، وفي حال حدوث انسداد، فقد يُسبب نوبة قلبية.

تتحدى النتائج التوصية طويلة الأمد باستخدام الأسبرين كعلاج افتراضي للوقاية من الأمراض القلبية الوعائية الخطيرة لدى مئات الملايين من مرضى الشريان التاجي.

غالبًا ما يتطلب مرض الشريان التاجي علاجًا مدى الحياة للوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وقد وُصف الأسبرين تقليديًا للمرضى المصابين بهذه الحالة دون تحديد مدة العلاج.

أفضل من الأسبرين وفقاً لتجارب سريرية

مع ذلك، لا تزال الأدلة التي تدعم فوائد الأسبرين وسلامته على المدى الطويل محدودة. فقد وجد تحليل جديد لسبع تجارب سريرية أن المرضى الذين يتناولون كلوبيدوجريل انخفض لديهم خطر الإصابة بعواقب قلبية وعائية أو دماغية خطيرة بنسبة 14%، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنةً بمن يتناولون الأسبرين.

ومن المهم أن معدلات مشاكل النزيف الرئيسية لدى المرضى كانت متشابهة بين العقارين، مما بدد المخاوف من أن كلوبيدوجريل قد يؤدي إلى المزيد من مضاعفات النزيف.

وقال فريق الدراسة في مجلة لانسيت: "يشير هذا التوليف الشامل للأدلة المتاحة إلى أن العلاج طويل الأمد بدواء كلوبيدوجريل بمفرده يوفر حماية فائقة ضد الأمراض القلبية الوعائية والدماغية الرئيسية مقارنة بالأسبرين، دون زيادة خطر النزيف.

"كانت الفعالية المتفوقة لكلوبيدوجريل مقابل الأسبرين متسقة عبر مجموعات فرعية رئيسية متعددة، بما في ذلك الأفراد الذين لديهم سمات سريرية تنبئ باستجابة ضعيفة لكلوبيدوجريل، مما يدعم إمكانية تعميم هذه النتائج على مجموعة واسعة من المرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي.

متوفر وبأسعار مناسبة

تدعم هذه النتائج تفضيل كلوبيدوجريل على الأسبرين كعلاج وحيد مضاد للصفيحات المزمنة لدى المرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي المستقر. كما أن توافر كلوبيدوجريل على نطاق واسع، وتركيبته العامة، وسعره المناسب، يدعمان إمكانية اعتماده على نطاق واسع في الممارسة السريرية.

واستند التحليل إلى مجموعات متنوعة من المرضى، بما في ذلك أولئك الذين خضعوا لإجراءات مثل وضع الدعامة أو الذين عانوا من متلازمة الشريان التاجي الحادة، وفحص مجموعات فرعية مختلفة لضمان تطبيق النتائج على نطاق واسع.

تجدر الإشارة إلى أنه حتى المرضى الذين قد لا يستجيبون بشكل جيد للكلوبيدوجريل نتيجة لعوامل وراثية أو سريرية، استفادوا من استخدامه أكثر من الأسبرين. وتشير النتائج إلى أن الكلوبيدوجريل ينبغي اعتباره الدواء المضاد للصفيحات طويل الأمد المفضل لمرضى الشريان التاجي.

المقارنة بين الأسبرين وكلوبيدوجريل

نظرًا لتوفر كلا الدواءين على نطاق واسع، فإن النتائج تحمل في طياتها إمكانية التأثير على الإرشادات السريرية العالمية وتحسين نتائج المرضى. وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حول فعالية كلوبيدوجريل من حيث التكلفة، بالإضافة إلى دراسات سكانية أوسع نطاقًا، لدعم التغييرات في معايير العلاج.

قال البروفيسور برايان ويليامز، كبير المسؤولين العلميين والطبيين في مؤسسة القلب البريطانية: "الأسبرين دواء شائع الاستخدام للمساعدة في منع تكرار النوبات القلبية والسكتات الدماغية. ويشير هذا البحث إلى أن كلوبيدوغريل، وهو بديل للأسبرين، قد يكون أكثر فعالية في منع تكرار النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

الأهم من ذلك، أن هذه الفوائد تأتي دون زيادة خطر النزيف الحاد. ومن المرجح أن تؤثر هذه النتائج على الأدوية التي يصفها الأطباء لمرضاهم للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل.