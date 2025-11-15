إيلاف من واشنطن: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة نقلا عن أشخاص مطلعين على التقييم أن صفقة أسلحة محتملة لبيع طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى المملكة العربية السعودية من قبل إدارة ترامب تثير مخاوف بشأن التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة.

وتعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تستخدم هذه الطائرات حاليا، واستخدمتها في غارات جوية على إيران في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 ويونيو (حزيران) 2025. وفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست".

منذ حرب عام 1973، عمل صناع السياسات في الولايات المتحدة على ضمان احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري النوعي، حيث طالب الكونغرس الولايات المتحدة بضمان قدرة إسرائيل على هزيمة أي "تهديد عسكري تقليدي موثوق" مع تكبد الحد الأدنى من الأضرار والخسائر البشرية.

وتواجه جهود ترامب، على غرار جهود إدارة بايدن، لتعزيز التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل ، صعوبات ومن غير المرجح أن تتحقق قريبا، بسبب ارتفاع أعداد الضحايا في الحرب بين إسرائيل وحماس والسياسات اليمينية للحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

بالإضافة إلى المخاوف بشأن موقف إسرائيل، يُثير تقرير استخباراتي صادر عن البنتاغون خطرًا آخر. يُحذّر التقرير، الذي أعدته وكالة استخبارات الدفاع، من أن الصين قد تحصل على تقنية الطائرات المقاتلة المتطورة من خلال التجسس أو شراكتها الأمنية مع المملكة العربية السعودية، في حال إتمام عملية البيع.

أعرب مسؤولون في البنتاغون الذين راجعوا الصفقة عن مخاوفهم من احتمال تعرض تكنولوجيا مقاتلة إف-35 للخطر. وتعمل إدارة ترامب والمملكة العربية السعودية على الانتهاء من تفاصيل الاتفاق، الذي من شأنه أن يجعل مصنعي الأسلحة الأميركيين يبيعون 48 طائرة من طراز إف-35 للمملكة بتكلفة مليارات الدولارات.

محمد بن سلمان في البيت الأبيض قريباً جداً

ومن المتوقع أن يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. ووفقًا لمسؤولين أميركيين، تشمل الصفقة المطروحة كلاً من الطائرات المقاتلة واتفاقية دفاع مشترك.

وقد التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مؤخرًا بوزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بهدف "تعزيز التعاون الاستراتيجي".

وتعكس المخاوف الحالية تلك التي أثيرت خلال بيع طائرة إف-35 للإمارات العربية المتحدة ، والتي وافقت عليها إدارة ترامب الأولى في عام 2020 كجزء من اتفاقيات إبراهيم.

أوقفت إدارة بايدن الصفقة في أوائل عام 2021 لإجراء مزيد من المراجعة، ويرجع ذلك أساسًا إلى مخاوف من إمكانية وصول الصين إلى تقنية الطائرة. فرضت الولايات المتحدة مجموعة من الشروط على الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تركيب "مفاتيح إيقاف" تسمح لها بتحييد الطائرات عند الضرورة. اعتبر المسؤولون الإماراتيون هذه الشروط مُرهقة للغاية، ما أدى إلى انهيار الصفقة.

تعاون عسكري سعودي صيني

العلاقات العسكرية بين الصين والمملكة العربية السعودية قائمة بالفعل؛ إذ يساعد الجيش الصيني المملكة العربية السعودية في بناء واقتناء صواريخ باليستية أكثر تطورًا. في غضون ذلك، يضغط الأمير السعودي ومساعدوه على الولايات المتحدة لتسهيل المحادثات التي من شأنها أن تسمح للمملكة العربية السعودية بتطوير برنامج نووي مدني، مما يثير مخاوف بشأن تطوير الأسلحة النووية في المستقبل.

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن الحصول على طائرة إف-35، وهي أقوى طائرة مقاتلة لدى الجيش الأميركي، من شأنه أن يمنح قواتها الجوية مزايا كبيرة في التخفي وتقييم ساحة المعركة المعقدة.

وفقًا لغاريث جينينغز، محرر شؤون الطيران في شركة جينز للاستخبارات الدفاعية، تجلت قدرات الطائرة بجلاء خلال حرب إسرائيل التي استمرت 12 يومًا ضد إيران في يونيو (حزيران). وقد أتاحت قدرة طائرة إف-35 على تدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية للطائرات الإسرائيلية القديمة "العمل فوق إيران دون أي تحديات تقريبا"، ومن المرجح أنها ساهمت بشكل كبير في نجاح إسرائيل في العملية.

10 جيوش فقط في العالم تملك إف-35

حتى الآن، تمتلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإسرائيل، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وأستراليا، والنرويج، وكندا مقاتلات إف-35. وهناك العديد من الدول الأخرى التي طلبت أو في طريقها للحصول على هذه الطائرة مثل فنلندا، وألمانيا، واليونان، وبولندا، وسنغافورة، وجمهورية التشيك.

الدول التي تستخدم مقاتلات إف-35 بالفعل:

- الولايات المتحدة

- المملكة المتحدة

- إسرائيل

- إيطاليا

- اليابان

- كوريا الجنوبية

- هولندا

- أستراليا

- النرويج

- كندا

دول أخرى في طريقها لامتلاك إف-35:

- فنلندا

- ألمانيا

- اليونان

- بولندا

- سنغافورة

- جمهورية التشيك

ماذا عن جيوش الشرق الأوسط؟

إسرائيل هي الدولة الوحيدة حاليًا في الشرق الأوسط التي تمتلك هذه المقاتلات، وفقاً لـ الجزيرة، وتم عرقلة صفقات طائرات إف-35 إلى تركيا ودولة الإمارات وفقاً لـ الجزيرة.