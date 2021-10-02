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صناعة المستقبل في دبي تُزهر إبهارا للعالم وتونس تستعيد استقلالها بعد صفعة الاخوان وتعيّن امرأة رئيسة للحكومة، اما السعودية فتسير نحو الانفتاح الداخلي والخارجي والاستطلاعات تشير الى الرضا. مستشارة نفتالي بنيت تعتقد انها اذكى منه وتجتمع مع قادة الجيش دون تنسيق. في الدول الفاشلة يرسمون نقاطا على خرائط الخراب.

صناعة المستقبل



افتتاح اكسبو دبي باحتفال مبهر ومهيب يثبت للقاصي والداني ان من يعمل للمستقبل ويضع الانسان في المركز ويستثمر في الطاقات البشرية ويستقطب العلم والمعرفة، يحصد النجاح والابهار ويسلب العقول والقلوب.

الحدث الاكبر والاضخم في هذا القرن كان على ارض الامارات وفي دبي مركز اقتصاد العالم وقبلة السياحة وارض الاستدامة والتطور والابتكار، مئات الملايين حول العالم تابعوا بدهشة وتشوق افتتاح هذا الحدث العالمي.

١٩٢ دولة تشارك في اكسبو دبي وتتبارى فيما بينها في انجاز الجناح الاجمل والافضل وتقدم احسن ما عندها من تقنيات وافكار وعلوم، على ارض دبي يلتقي الشرق والغرب في حدث لا يستطيع احد ان يستضيفه ويشرف عليه سوى الشيخ محمد بن راشد، صانع المستقبل.

١٩٢ دولة من بينها لبنان المتعثر، إذ ابى صانع المستقبل ان لا تشارك هذا البلد وتبرع ببناء جناحه على الرغم من الشتم اليومي الذي تتلقاه الامارات ممن يحكم لبنان ويسيطر على مقدراته.

هناك من يحكم بالحديد والنار ويُسَيطر بالتخويف والتخوين وتكديس الصواريخ والمتفجرات ويتاجر بالمخدرات وفي دبي يتاجرون بعقل الانسان ويدخرون الطاقات والقدرات لصناعة المستقبل.

تونس الخضراء



بعد ان هاجم الاخوان النائبة عبير موسى وصفعوها في البرلمان التونسي ولرد اعتبار المرأة التونسية والعربية قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تعيين السيدة نجلاء بودن رئيسة للحكومة في خطوة هي الاولى من نوعها في البلدان العربية، سيدة رئيسة حكومة في بلد عانى من سيطرة الاخوان لفترة ما بعد ما سمي بالربيع العربي لها ما لها من دلائل ايجابية وطيبة.

تونس تحاول التخلص من هيمنة احزاب دينية تسترت بالشريعة والتقاليد، وتحاول النهوض نحو الامام في ظل اوضاع اقتصادية مزرية وتغيرات دولية واقليمية.

الرئيس قيس سعيد قام بخطوات وصفها البعض بالدكتاتورية او الانفرادية وهناك من وصف التغييرات التي انتهجها انها تعيد عهد العسكر لقيادة البلد الا انه وقف في وجه المعارضين والمنتقدين بدعم ابناء تونس واشقائه العرب واستكمل استعادة استقلال تونس من براثن حزب النهضة واعوانه الذين صفعوا البلد بعد الثورة على سطوة الزين بن علي واستفراده بالسلطة لعقود.

استطلاعات



من نتائج الاستطلاعات التي تجريها دول ومؤسسات عالمية يتضح ان نسبة الدعم والرضا الشبابي من قرارات وخطوات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ترتفع باضطراد، وخاصة بين النساء والشباب في الفئات العمرية بين ١٨ الى ٣٥، وتُجرى هذه الاستطلاعات من قبل دول وجِهات ومؤسسات وشركات عالمية عملاقة غير سعودية لدراسة التغيير الحاصل في المملكة والمتمثل في مزيد من الانفتاح داخل المجتمع السعودي من جهة وعلى العالم والمنطقة من ناحية اخرى وتحاول تلك الجهات فهم ماهية ومدى استدامة هذه الخطوات.

السعودية اثبتت ان الانفتاح والحريات لا تقاس بانتخابات او استفتاء فقط، انما في الاصلاحات والخطوات التي يتخذها الحكام والمتماشية مع ثقافة وتقاليد البلد ومع موروثاته التاريخية والدينية.

اصلاحات السعودية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية ومحاربة الفساد والفاسدين تضعها في مصاف الدول التي تسعى لرفاهية المواطن وكرامته، والطريق الى ذلك تكون دائما شائكة وطويلة وتحتاج الى النَفَس الطويل.

المستشارون



عندما يعتقد المستشار انه يصنع سياسة الدولة ويجتمع مع قادة الجيش ورؤساء الاجهزة الامنية لتحقيق سياسة الحكومة او الرئيس وبدون تنسيق، فهذا يعني ان القيادة لا تزال قيد التمرين والتجربة.

مستشارة رئيس وزراء اسرائيل تعتقد انها تفهم بالشؤون السياسية والعربية اكثر من غيرها وتنحشر في اجتماعات رئيس الوزراء نفتالي بنيت الذي لا يفقه شيئا في الثقافة العربية، وقد يكون لا يريد ان يعرف شيئا عنها، ويعتقد بسبب قلة تجربته ان المستشارة تعرف خبايا العالم العربي ودهاليزه مع ان تجربتها لا تتجاوز سنوات في الصحافة الاسرائيلية او الترويجية لاسرائيل.

لقاء بنيت مع الملك الاردني كان بترتيب من رئيس جهاز الشاباك نداف ارغمان واللقاء مع الرئيس المصري كان بقيادة رئيس مجلس الامن القومي ايال حولتا، اما في الامم المتحدة وعلى اهمية الموقف هناك، فان بنيت وبعد استشارة حديثي العهد في مكتبه تورط في خلافات داخلية بسبب استخفافه بخبراء الصحة باسرائيل في معرض حديثة عن نفسه وصواب اتخاذه للقرارات بشأن معالجة جائحة كورونا.

عندما يعتقد المستشار انه صاحب الكلمة والقرار فاللائحة لن تكون عليه بل على من عيّنه، اما الافضل في هذه الحالة فهو تغيير المسؤول حتى ولو كان رئيسا لحكومة اسرائيل.

دوائر ونقاط



في البلاد الفاشلة لا نقاط ولا دوائر تُرسم للمستقبل بل نقاط واهداف تُحدد على خرائط الخراب.

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