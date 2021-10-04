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عكّازهُ القلبُ، يُخفي لوعةً فيه

‏ ويحملُ العشق ترياقًا لأهليه

‏يميل نحوكَ مفتونًا بما شهدتْ

‏ عيناه منك وإنّ الحبّ يضنيهِ

‏لكنّه الخوف! يا لهفي إذا كُسرت

‏ من بعد هجركَ أشواقٌ تفدّيهِ

‏لذا يحاول أن يدنو على وجلٍ

‏ كي لا يميل إلى خدٍّ سيقصيه!

وأقول في بيتين آخَرَيْنِ تحت تأثير المعنى العميق من هذه اللوحة :

‏إني وإن أبديتُ ظاهرَ قسوةٍ

‏ أنهارُ لو عنّي الأحبةُ أبعدوا

‏ما هذه الدنيا وما لذّاتُها

‏ مِن دُونِمَا كَتِفٍ بها أتوسَّدُ

ولنا من أكتافهم حياة!

‏مبتور..

‏مبتور..

‏مبتور..

‏مَن بات .. ولا كَتِفَ يَرمي رأسَه عليها !!

‏ولنا من أكتافهم حياة!







ما أصعب أن نستند إلى بناءٍ هشّ!

‏القلوب إذا أحبّت بصدق، تميل بكلّها من دون وعيٍ صوب المحبوب، ويصبحُ كسرها سهلًا وهيّنًا .

‏والحب الذي لا يحتويه رضا الله لن يستطيع جبرَه شيء في الوجود! فليكن كلّ الميل صوب العليّ القدير .. فهو الكفيل بحفظ القلب ومن فيه .