تل أبيب: وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش انتقادا للمقترح المصري، الذي يهدف إلى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وفي تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، اعتبر سموتريتش المقترح المصري بمثابة "استسلام كامل لإسرائيل".

وذكر الوزير اليميني المتطرف: "هذا في الواقع عرض لاستسلام كامل من جانب إسرائيل وانتصار كامل لحماس".

وأضاف: "سيكون هناك خطر وجودي على دولة إسرائيل".

وأرفق وزير المالية الإسرائيلي التغريدة بصورة لتقرير منشور على صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخميس، كشف عن المقترح الذي طرحته مصر.

وذكرت الصحيفة أن "المقترح يشمل تحرير جميع الرهائن الإسرائيليين والموافقة على وقف إطلاق النار لمدة عام، وإلغاء اجتياح رفح".

وتابعت: "سيصل وفد مصري إلى إسرائيل لبحث الاقتراح الذي تطالب فيه حماس بخمسين أسيرا فلسطينيا مقابل كل جندي رهينة، و30 مقابل كل مدني".

التوصل إلى اتفاق

وفي وقت سابق، قال مسؤول إسرائيلي إن مجلس الوزراء الحربي فوض فريق التفاوض بإجراء محادثات مع الوفد المصري، الذي سيصل إسرائيل، الجمعة، بهدف التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

وكشفت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الحربي قدم مسؤولون إسرائيليون مقترحات لمزيد من المرونة ما يمهد للتوصل إلى اتفاق مع حماس.

وفي السياق، أفاد مصدر مصري مسؤول بأن كل الاتصالات التي تجريها مصر مع جميع الأطراف بشأن غزة هدفها وقف التصعيد في القطاع وإقرار حالة من الهدنة.

ويأتي هذا النشاط الدبلوماسي المصري المكثف في ظل تراجع الدور القطري في الوساطة، وأخذ القاهرة على عاتقها محاولة منع عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي القطاع.