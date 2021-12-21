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الوطن! كلمة من حروف ثلاثة تحمل و تجسد معانٍ لاحصر لها.. فكلمة الوطن تجسد الأمن والأمان الفخر والانتساب السلام والاطمئنان الراحة.. هو مسقط رأس الآباء والأجداد هو مكان يحمي ويأوي.. الوطن إذن ليس مكان للاستقرار فقط، بل حالة حب لانهائي نعشق ذرات ترابه هواءه شوارعه حواريه... الوطن حب دفء حماية أمان.

الوطن حالة من الحب لذلك صدقت كلمات مكرم عبيد الذي رددها قداسة البابا شنودة الثالث "مصر ليست وطن نعيش فيه إنما وطن يعيش فينا" وكلمات أمير الشعراء الخالدة.. وطني إن شغلت بالخلد عنه نازعتني في الخلد فيه نفسي.

الوطن ليس الأرض فقط بل الناس المحيطة والبعيدة القريبة، قصص الجدات والأجداد، ورفات فات الأهل والأحباب، الوطن أرض تحتضن وجار صادق محب امين، وصديق ورفيق درب وبيئة تعلم.... الوطن عنوان وهوية قساوة وطن حينما يهجر ويضطهد أبنائه هنا؛ متى سمعنا عن أوطان تقسو علي ابنائها؟؟؟؟ وهل تلفظ أحضان الأمهات فلذات أكبادها؟؟؟ نعم هناك أمثلة عديدة تعكس واقع أليم.

كم عانى أبناء الحبيبة مصر من ظلم أمهم!!! كم عانى أبناء هذه الأم من ظلم الوطن؟

أقباط مصر هم الطفل المرفوض ليس من الوطن بل ممن تحكموا فيه، كم كانت وما زالت قساوتهم من رفض تعنت سب تقزيم انكار لهم ومن العجيب ان الحاكمين في الوطن دللوا بقية الأبناء بل حمت المتطرفين بفكر مهجن قادم من صحراء جرداء، فالوطن ليس الارض وإنما البشر أيضا فالوطن سلطة سياسية وتنفيذية و قضائية.. هناك الآلاف من الأقباط الذين قست عليهم الأجهزة الثلاثة معا، منهم من مات كمدا وغما من الظلم ومنهم من مات حرقا ومنهم من مات في حقله لتتحد ذرات جسده المحروق بتراب الوطن الذي لم يحنو عليه وأصبحت رماد جسده اضافة لوطنه الذي عشقه.

من أين تأتي هذه القسوة؟ وكيف يعيش القبطي مضطهدا مهانا مهددا في أمنه ولقمة عيشه ،إلى متى يهان في بيته وأرضه؟؟أما آن للظلم ان ينجلي؟

الوطن حاضن وليس طارد الوطن ماوي أمن وليس متربص، لكن علي ارض الواقع في مصر الوطن لم يحتمل ابناءه الصغار فهربوا منه مطرودين لمستقبل بدلا من بقاء في وطن يطيح بآمالهم ويحطم نفوسهم ويضعهم في مصاف المجرمين.

الوطن ليس فقط ارض بل سلطات تضمن وتؤمن مستقبل وامان لكل ابناءه بلا تفرقة في اللون او الدين او الجنس الوطن جار يؤمن غيابك ليس جار عند قيامة الغوغاء والدهماء يشارك في سرقة واغتصاب حقوقك الوطن سلطة تضمن حقوقك وليس سلطة تنتهك حقوقك.

ليس مسئولية السلطات في الوطن قيادتك الي الجنة إنما توفير قدر مستطاع من الرفاهية والسعادة والرخاء.

الوطن كلمة صغيرة تعني الكثير ....

تري هل هناك في الشرق الأوسط وطن يشمل هذه المعاني...