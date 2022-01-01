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منذ فجر تاريخ ايران واجدادهم الفرس وهم يحاولون السيطرة على الدول العربية ومقدراتها وخاضوا العديد من المعارك والحروب في سبيل السيطرة على العرب لكن جميعها بائت بالفشل. فمنذ معركة "أليس" اول معركة في التاريخ وقعت بين العرب والفرس الى اخر معركة وقعت وهي معركة "القادسية" والتي خاضها الفرس والعرب والتي انتهت بهزيمة الفرس فيها شر هزيمة وتجرعوا كأس السم فيها.

هنا تيقن الفرس ان مواجهة العرب مباشرة لن يحصدون فيها الفوز ابدا وأن الهزيمة فيها حاصلة لا مفر منها. وهنا كان لا بد من الفرس مواجهة العرب بطريقة اخرى وهي اضعاف الخصوم من الداخل فأستخدم الايرانيين قضية الشيعة ومظلوميتهم في الدول العربية ذو الغالبية السنية. والعمل على انشاء مليشيات عقائدية بعيدا عن هيكلية الدولة.

وبالفعل، ساعد العمل من خلال هؤلاء الوكلاء غير الدوليين إيران على تمديد نفوذها الإقليمي على نحو واسع، خاصة في العراق ولبنان وسورية واليمن.

ايران لطالما تباكت على مظلومية الشيعة العرب اثبتو اليوم انها مجرد كذبة وخديعة لتحقيق مصالحهم ومأربهم في الشرق الاوسط. ايران التي بكت دموع التماسيح على شيعة البحرين وحرضتهم للقيام بتمرد ضد السلطة على الرغم من تسعين من شعبها يعيشون في رفاهية وسعادة حسب تقرير التنمية البشرية الدولي.

اين كانت ايران عندما كان النظام في العراق يهشم رؤوس المحتجين الشيعة بالدخانيات في ثورة تشرين لم تكتفي ايران بالتزام الصمت بل على العكس فقد حركت ميليشياتها لقتل المحتجين وتمزيق اجسادهم برصاصات الغدر بمساعدة الحكومة والاحزاب بحجة انهم ابناء السفارات وعملاء امريكا وبريطانيا. على الرغم من أن مطالبهم كانت بسيطة فهم لم يكن يريدون تغيير الحكم او بناء ناطحات سحاب او الوصول الى الفضاء انما كانوا يريدون فقط الوطن المسلوب من قبل ايران وميليشياتها. هذه الدولة الراعية للإرهاب، ليست مؤهلة أن تكون جارة للعرب، ولا صديقة للعالم. العمائم السوداء ملطخة بدماء العراقيين واليمنيين والسوريين واللبنانيين، ومتورطة بتغذية خلايا تنخر الجسد العربي.

ايران التي ظلت ترفع شعار العداء لإسرائيل لتكسب ود العرب نفذت أخطر عملية التفاف بحق اربع عواصم عربية من خلال دعم ميليشياتها سرا وعلانية، وفخخت عقول السذج من المتشيعين العرب، وحولتهم إلى مجاميع من القتلة والسفاحين ومزارعي الألغام ومفجري المنازل.

ستبقى ايران سرطان يتمدد في جسد العالم العربي مالم يظهر جراح ماهر لاستئصاله.. فهي اساس بلاء الناس. والاداة القذرة لكل انظمة الشر العالمية من شرق وغرب.