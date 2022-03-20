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المحبّة هي من أجمل مصادر الطاقة للإنسان.

‏الطاقة لا ترتبط بالضوء والنار والوقود والحركة فحسب،بل إنّها تتجلّى باستخراج الذات المحبّة فيك أيضًا كي تغدو مشبعًا بشرارات الجمال.





حين ترى أثر المحبة على الإنسان ومفعولها السحري،تدرك حقًا أي قوةٍ حقيقيةٍ تبعثها المحبة في قلوب من حولنا.

هل تأمّلت قبلًا ارتعاش الطفل فرحًا بعد احتضان والدته له من بعد غياب؟

‏أم رأيت كيف ترفرف قلوبنا كلما حدثنا من نحب؟!

‏الحبّ أشدّ بلاغةً من لغات الأرض وأكثر عمقًا من كلامنا المنثور أو المقفّى.

‏المحبّة هي اختصار الحواس وما لا يُدرك ولا يُقال.

‏للمحبة طاقةٌ وقدرة لن تجدها في أي شيء آخر.

المحبّة فعل قبل أن تكون شعور ..

‏طهّر قلبك وصدرك من مشاعر الكره والحسد والحقد واملأهما بالتّعوّد على سلامة الصدر والقلب من تلك المشاعر.

‏كونوا مثل حمائم السلام التي لا تتقن إلا لغة البياض المطلق.

‏أخيرًا :

‏إن لم تستطع أن تحب من أساء إليك فكن حذرًا من أن تكرهه حتى لاتتلوث من الداخل.

