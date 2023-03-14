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تعود أصول مفهوم الميتافيرس Metaverse إلى الخيال العلمي، لا سيما في رواية Neal Stephenson عام 1992 "Snow Crash"، التي تصف عالم الواقع الافتراضي حيث يتفاعل الناس مع بعضهم البعض ومع البيئات التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر باستخدام الصور الرمزية.

ومع ذلك، فإن المصطلح الفعلي "Metaverse" صاغه مؤلف الخيال العلمي Vernor Vinge في روايته "True Names" عام 1992. تصور Vinge أن Metaverse هو عالم افتراضي غامر تمامًا حيث يمكن للناس التفاعل مع بعضهم البعض ومع الذكاء الاصطناعي.

اكتسبت فكرة Metaverse مزيدًا من الشعبية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع ظهور عوالم افتراضية مثل Second Life، والتي سمحت للمستخدمين بإنشاء صور رمزية والتفاعل مع بعضهم البعض في مساحة افتراضية. في عام 2014، استحوذ Facebook على شركة الواقع الافتراضي Oculus، مما يشير إلى الاهتمام المتجدد بتكنولوجيا الواقع الافتراضي وإمكاناتها لخلق تجارب اجتماعية غامرة.

منذ ذلك الحين، استمر مفهوم Metaverse في التطور والتوسع، مع العديد من الشركات والمؤسسات التي تستكشف جوانب مختلفة من العوالم الافتراضية، بما في ذلك الألعاب والشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية. لدى Metaverse القدرة على إحداث ثورة في الطريقة التي نتفاعل بها مع بعضنا البعض ومع المحتوى الرقمي، مما يخلق فرصًا جديدة للترفيه والتواصل والتجارة في بيئة رقمية غامرة تمامًا.

Metaverse هو عالم افتراضي يتم بناؤه من خلال الجمع بين عناصر من الواقع الافتراضي والواقع المعزز والإنترنت. إنه مفهوم جديد ظهر في السنوات الأخيرة، ولديه القدرة على إحداث ثورة في الطريقة التي نتفاعل بها مع بعضنا البعض ومع العالم من حولنا. بينما كان يُنظر إلى Metaverse في المقام الأول على أنه أداة للترفيه، إلا أن له أيضًا استخدامات عسكرية محتملة يمكن في القريب العاجل ان يتم استغلاله وتكثيف الجهد التكنلوجي لتطوير الجيوش لما للمستقبل من وجهة رقمية بحتة في جميع المجالات.

لطالما كان الجيش في طليعة الابتكار التكنولوجي، وMetaverse ليست استثناء. لديها القدرة على استخدامها بعدة طرق، من تدريب الجنود إلى إجراء العمليات في بيئة افتراضية.

أحد الاستخدامات المحتملة لـ Metaverse هو لأغراض التدريب. يمكن تدريب الجنود في بيئة افتراضية مصممة لتكرار الظروف التي سيواجهونها في الميدان. سيسمح لهم ذلك بممارسة مهاراتهم في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة، دون التعرض لخطر الإصابة أو الموت. يمكن أيضًا استخدام Metaverse لتدريب الجنود في سيناريوهات معقدة، مثل حرب المدن أو حالات الرهائن، والتي يصعب تكرارها في الحياة الواقعية.

استخدام محتمل آخر لـ Metaverse هو إجراء العمليات. يمكن للجنود استخدام Metaverse لتخطيط وتنفيذ العمليات في بيئة افتراضية قبل تنفيذها في العالم الحقيقي. سيسمح لهم ذلك باختبار استراتيجيات وتكتيكات مختلفة دون المخاطرة بتعريض الأرواح للخطر. يمكن أيضًا استخدام Metaverse لمحاكاة سيناريوهات مختلفة، مثل هجوم إرهابي أو كارثة طبيعية، لمساعدة الجنود على الاستعداد لأي احتمال.

يمكن أيضًا استخدام Metaverse لجمع المعلومات الاستخبارية. يمكن للجنود استخدام العالم الافتراضي لجمع المعلومات حول الأهداف المحتملة أو لتحديد التهديدات المحتملة. يمكن استخدام Metaverse لإنشاء مهام استطلاع افتراضية لجمع المعلومات دون تعريض الجنود للأذى.

أخيرًا، يمكن استخدام Metaverse لتحسين التواصل بين الجنود. يمكن للجنود استخدام العالم الافتراضي للتواصل مع بعضهم البعض، بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم. هذا من شأنه أن يسهل على الجنود التعاون وتنسيق جهودهم، حتى عندما لا يكونون في نفس الموقع.

في حين أن Metaverse له العديد من الاستخدامات العسكرية المحتملة، هناك أيضًا بعض المخاطر المحتملة. لا يخلو العالم الافتراضي من مخاطره، وقد يكون الجنود عرضة للهجمات الإلكترونية أو أشكال أخرى من الحرب الافتراضية. سيحتاج الجيش إلى تطوير استراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر وضمان أمن البيئة الافتراضية.

في الختام، تمتلك Metaverse القدرة على إحداث ثورة في الطريقة التي يعمل بها الجيش. يمكن استخدامه للتدريب والعمليات وجمع المعلومات الاستخبارية والتواصل، من بين أمور أخرى. ومع ذلك، من المهم للجيش أن يتقدم بحذر وأن يطور استراتيجيات للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالعالم الافتراضي. في النهاية، سيعتمد نجاح Metaverse في الجيش على مدى جودة تنفيذه ومدى فاعلية استخدامه، لذلك على الدول تهيئة نفسها بالموارد البشرية المختصة بالتكنلوجيا وادخال الرقمنة في جميع المراحل الدراسية لتأسيس قاعدة لعقول تفكر تكنلوجيا لتطوير البلد وحمايته من الدخلاء والمعتدين.