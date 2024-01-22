غالباً ما يقع المستثمرون في جميع أنحاء العالم ضحية ما يعرف باسم "التحيز نحو الاستثمار المحلي"، وهي ظاهرة تشير إلى ميل المستثمرين للاستثمار في الأسهم المحلية. وبالرغم من أنَّ هذا التحيز يمنح المستثمرين شعوراً بالطمأنينة والراحة، إلا أنه قد يتحول إلى عائق يحد من إمكانيات محفظتهم الاستثمارية.

يمكن أن يؤدي تركيز الاستثمارات في الشركات المحلية وعدم التنويع إلى تقليص العوائد وزيادة المخاطر المحتملة على المحفظة الاستثمارية.

التنويع العابر للحدود والقطاعات

تعتمد المحفظة الاستثمارية القوية والقادرة على تحمل تقلبات السوق على التنويع في الاستثمار في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة. كما يعتقد العديد من المستثمرين أنهم يحققون هذا التنوع من خلال حيازة أسهم شركات متعددة داخل السوق المحلية. إلا أن هذا غير كافٍ. حيث يظل مستوى المخاطر مرتفعاً حتى لو امتلك المستثمر محفظة تشمل كافة المؤشرات المحلية، لأنها تتضمن قطاعات محدودة.

تركز المؤشرات المحلية بشكل كبير على قطاعات معينة، مثل المستحضرات الدوائية أو العقارات أو الخدمات المصرفية، فيما تفتقر إلى التمثيل الكافي في قطاعات أخرى، مثل التكنولوجيا. كما يمكن أن يؤدي عدم التنوع هذا إلى تقليص العوائد. كما أن تركيز المستثمرين على الأسهم المحلية، يحرمهم من الإفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية، مثل النمو الكبير لشركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

وهم المعرفة وعالم الاستثمارات المتغير

غالباً ما يبرر المستثمرون ميلهم للاستثمار في الأسهم المحلية بكونهم يتملكون فهماً ودراية أكبر بالشركات المحلية. إلا أنَّ هذا التصور قد يكون خاطئاً. لأن تصدر أخبار كبرى الشركات المحلية لعناوين الصحف، لا يعني بالضرورة امتلاك المستثمرين فهماً كافياً لأساليب عملها. في المقابل، يستخدم معظم الناس يومياً العلامات التجارية والخدمات العالمية كشركات التكنولوجيا العالمية: مثل فيسبوك أو نتفليكس أو مايكروسوفت.

كان الاستثمار في الأسهم الأجنبية، في الماضي، يتطلب الكثير من الجهود والتكاليف، وغالباً ما كان يفرض على المستثمرين القيام بمعاملات يدوية وتحمل رسوم أعلى. إلا أن التقدم التكنولوجي وتصاعد المنافسة في القطاع المالي قد أسهما في جعل الاستثمار في الأسواق العالمية أكثر سهولة وأوفر من حيث التكلفة من أي وقت مضى.

إنشاء محفظة استثمارية متوازنة

يستحق دعم الشركات المحلية الكثير من الثناء، كما يجب أن تشكل الشركات المحلية القوية جزءاً لا يتجزأ من أي محفظة استثمارية متوازنة. ولكن لا ينبغي أن تشكل كامل حيازات المستثمر، فتركيز الاستثمارات في سوق معينة يجعلها عرضة للتقلبات الاقتصادية المحلية ويحد من الاستفادة من فرص النمو العالمية.

ويعد التنويع عبر مختلف المناطق الجغرافية والقطاعات أمراً بالغ الأهمية للتقليل من المخاطر وزيادة العوائد على المدى الطويل. ويشكل إنشاء محفظة استثمارية متنوعة استراتيجية ذكية وضرورية لتحقيق النجاح في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الاستثمار.