في عالم يتوشّح الابتكار، تُحاصرنا الأدوات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي حتى أصبحت جزءاً منا، من أعمالنا ومهامنا ومتطلبات حياتنا، وللكُتّاب والمؤلفين وصُناع المحتوى نصيبٌ من تلك الأدوات بعد أن أسست تحالفاً متيناً مع العاملين في مجالات التأليف والنشر وصناعة المحتوى.

يؤمن الكثيرون أنه من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن للكتاب والمؤلفين تحسين كفاءة نصوصهم وزيادة إنتاجيتهم، كونها تساعدهم على إنتاج محتوى أكثر جاذبية للقراء في أقل وقت ممكن. وبالرغم من معارضتي لتلك الفكرة، فإن الكثير من الزملاء يؤكدون أهمية الاستعانة بتلك الأدوات خاصة في مجال العمل بعيداً عن الكتابة الإبداعية الذاتية.

إن الكلمات التي لا تستند إلى روح الكاتب، وتنبع من مشاعره وإحساسه، وتعكس شخصيته وأفكاره، لا يمكن أن تضاهي تلك التي يتم توليدها من برامج الذكاء الاصطناعي والتي لا تكون إلا عبارة عن جمع وتكديس للمعلومات المتوفرة مسبقاً في الشبكة العنكبوتية، لذلك لا يمكنني إلا أن ألاحظ أن الذكاء الاصطناعي يُنتج محتوى جافاً يسهل معرفته، ويفتقر إلى العمق الذي يمكن أن يضيفه الإنسان للكلمات والقصص.

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الكتابة الإبداعية في خطر إن كانت ستعتمد على تلك البرامج، والكتب القادمة سوف توضع تحت المجهر، ستختفي اللمسة الإبداعية وتنعدم العاطفة، ناهيك عن تزوير المحتوى وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وغيرها من التحديات الأخلاقية والقانونية. أتمنى أن لا تزداد شعبية تلك التطبيقات ونكتفي بها في المجالات المهنية البسيطة كوسائل دعم للموارد البشرية لا أكثر.