صدرت تصريحات مهمة الثلاثاء عن ستة من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين، مما ساهم في طوفان التعليقات ذات العلاقة بالمسار المستقبلي للسياسة النقدية بالولايات المتحدة، وتضمنت الأجندة الاقتصادية عروضًا تقديمية ومحادثات خاضعة للإشراف مع مسؤولي الفيدرالي، ومن بينهم عضوان لهم حق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام، بما في ذلك الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر انعقاده يومي 30 و31 تموز (يوليو) المقبل.

وينتظر جميع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تقريباً المزيد من بيانات "التضخم الجيدة" قبل خفض أسعار الفائدة وسبق أن كرر جيروم باول أهمية النهج المعتمد على البيانات، وقال إن صناع السياسة سيتخذون القرارات اجتماعًا تلو الآخر وينقسم صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول توقيت محور السياسة.

وترك بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25 بالمئة -5.5 بالمئة بعد اجتماع السياسة في حزيران (يونيو)، كما كان متوقعًا، وكشف ملخص التوقعات الاقتصادية المنقح (SEP)، أو ما يسمى بمخطط النقاط، أن صناع السياسات منقسمون حول توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب.

ولم يشهد أربعة من المسؤولين التسعة عشر أي تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024، وتوقع سبعة منهم خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما توقع ثمانية خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس في سعر الفائدة.

وامتنع جيروم باول عن التلميح إلى توقيت خفض سعر الفائدة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأخير في حزيران (يونيو) الجاري، وأوضح باول: "نحن بحاجة إلى مزيد من الثقة، ومزيد من قراءات التضخم الجيدة، لكننا لن نكون محددين بشأن عدد التخفيضات التي سنبدأ بها".

وفي أعقاب اجتماع الفيدرالي وبيانات التضخم عن شهر أيار (مايو)، انخفض احتمال ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة دون تغيير في أيلول (سبتمبر) إلى 30 بالمئة من 50 بالمئة، وفقًا لأداة CME Fed Watch ومع انتهاء فترة تعتيم بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع حزيران (يونيو)، سوف يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا لتعليقات صناع السياسة على المدى القريب.

وذكرت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، الثلاثاء، أنها ترغب في رؤية "سلسلة أطول من بيانات التضخم الجيدة"، وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه سيكون "توقعًا معقولًا" أن ينتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى كانون الأول (ديسمبر) لخفض أسعار الفائدة، مضيفًا أن البنك المركزي في وضع جيد جدًا للحصول على مزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرارات.

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وفي الأثناء، اتخذ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، موقفًا حذرًا الاثنين، مشيرًا إلى أن الفيدرالي قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة كما هي لفترة أطول مما تأمله الأسواق حاليًا.

وفي يوم الثلاثاء، اعتمد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، صوتًا محايدًا، وقال لشبكة فوكس بيزنس إنه يتوقع انخفاض أسعار الفائدة تدريجيًا مع تراجع التضخم كما تابعت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز عن كثب خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي ويليامز، مشيرة إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير في معركة التصدي للتضخم، إلا أن نمو الأسعار لا يزال أعلى بعناد لافت من هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة اثنين بالمئة.

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وكررت سوزان كولينز الحاجة إلى تجنب المبالغة في رد الفعل على بيانات التضخم الأخيرة، مشيرة إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كان التضخم في طريقه حقًا للعودة إلى اثنين بالمئة أم لا.

وتابعت عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر الثلاثاء، مشيرة إلى أن التقدم في ملف التضخم لا يزال تدريجيًا، لكنها سلطت الضوء على أن البنك المركزي الأميركي يتوقع فقط تراجعًا طفيفًا في سوق العمل الأميركي حيث يأخذ ارتفاع أسعار الفائدة على عاتقه أجزاء صغيرة من التضخم.