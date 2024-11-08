بينما يظل انتباه العالم منصباً على التوتر العسكري بين نظام الملالي في إيران وإسرائيل، فإن مواجهة راسخة تختمر داخل إيران نفسها. يمثل هذا الصراع الداخلي، بقيادة وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق والشباب الثائر، حملة متصاعدة من قبل الشعب الإيراني ضد النظام. مع أعمال تتراوح من العروض العامة للمعارضة إلى الحرق العمد والهجمات على المرافق الحكومية، يأخذ الإيرانيون بشكل متزايد معركتهم ضد المؤسسة الدينية بأيديهم، مما يشير إلى استياء متزايد في جميع أنحاء البلاد.

وقد حشدت وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI/MEK) جهودها لنشر الوعي وتشجيع المعارضة ضد النظام. وفي عشرات المدن الكبرى والبلدات الصغيرة، بما في ذلك طهران ومشهد وكرج وأصفهان، ظهرت لافتات وملصقات ورسومات غرافيتي تدافع عن مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، في الأماكن العامة. وتبرز خطة رجوي المكونة من عشر نقاط، والتي تدعو إلى إيران ديمقراطية وعلمانية، في هذه العروض، إلى جانب شعارات مثل "لا لولاية الفقيه، نعم للجمهورية الديمقراطية". وفي طهران، أعلنت لافتة "لا توجد قوة في العالم أقوى من إرادتنا من أجل الحرية"، بينما في كرج وأصفهان، ألهمت صور رجوي المعروضة المارة بدعوات إلى الوحدة في مواجهة القمع. إن هذه الإجراءات عالية الخطورة مصممة لزيادة الوعي وتعزيز التضامن، والتي يقوم بها الأفراد الذين يخاطرون بحياتهم، حيث إن أي انتماء إلى منظمة مجاهدي خلق داخل إيران يحمل عواقب تهدد الحياة في ظل حملات القمع الشديدة التي يشنها النظام على المعارضة.

إعادة تشكيل مستقبل إيران الديمقراطي

على جبهة أكثر عدوانية، بدأ الشباب المتمردون في استهداف الهياكل التابعة للنظام بشكل مباشر، مما أدى إلى تصعيد المعارضة من العروض الرمزية إلى المقاومة النشطة. في الحوادث الأخيرة في جميع أنحاء مشهد وأصفهان وقزوين وشيراز، من بين مدن أخرى، أشعل الشباب الإيرانيون الشجعان النار في قواعد ميليشيا الباسيج.

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في قزوين، تم إشعال النار في مركز الباسيج، الذي يُنظر إليه غالباً على أنه أداة لفرض سياسات النظام. وفي الوقت نفسه، دمر الشباب المتمردون في طهران لوحات إعلانية بارزة تعرض صور المرشد الأعلى علي خامنئي وسلفه روح الله الخميني، مما يشير إلى مستوى جديد من التحدي. وتعكس هذه الإجراءات الجريئة حركة معارضة مستعدة لمواجهة النظام وجهاً لوجه وتؤكد على عمق الاستياء العام تجاه النخبة الدينية في إيران.

وترتبط جذور هذا الاستياء العام ارتباطاً عميقاً بالأزمات الاقتصادية المستمرة في إيران وعقود من القمع السياسي. وتزعم التقارير الرسمية أن ما يقرب من 30 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، رغم أن خبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن هذا الرقم قد يتجاوز 50 بالمئة. وقد أدى التضخم المرتفع، وخاصة في الغذاء والإسكان، إلى تدمير الأسر الإيرانية، وترك حتى الأسر ذات الدخل المتوسط تكافح من أجل تلبية احتياجاتها. وقد أدى هذا اليأس الاقتصادي، إلى جانب البطالة المتفشية والحملات الحكومية القمعية على المعارضة، إلى جعل العديد من الإيرانيين ينظرون إلى النظام باعتباره فاسداً وغير قادر على تلبية احتياجاتهم.

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ومع ضخ النظام للموارد في التمويل العسكري والصراعات الإقليمية، عانت برامج الرعاية الاجتماعية المحلية، مما أدى إلى تفاقم فجوة الثروة وتأجيج الغضب العام. وعلى الرغم من مزاعم الحكومة بالاستقرار الاقتصادي، فإن الواقع بالنسبة لملايين الإيرانيين هو حياة الفقر والحرمان، دون أي آفاق للتحسن.

تواصل وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق حشد الدعم العام من خلال حملات التوعية، حيث تقدم عروضها لخطة رجوي المكونة من عشر نقاط منارة أمل للمواطنين المحبطين من حكم رجال الدين للنظام. وتكشف هذه الإجراءات عن حركة مقاومة لا تستمر فحسب بل تتطور أيضاً. ومع مواجهة نظام الملالي لضغوط متزايدة على المستويين المحلي والدولي، تبدو المعارضة الداخلية في إيران أكثر مرونة من أي وقت مضى، مع زيادة تنظيم التحدي العام وإصراره. وبينما يركز العالم على المواجهات الخارجية لإيران، قد يكون سكان البلاد أنفسهم التحدي الأكثر صعوبة للنظام، مع صدى الدعوة إلى التغيير في جميع أنحاء المدن، من رموز المعارضة إلى أعمال التمرد.