تدرك إسرائيل، ومعها مراكز القرار في الغرب، من الولايات المتحدة إلى روسيا، أنَّ خسارة إسرائيل في أي حربٍ شاملة تعني، ربما، زوالها الكامل، لا بوصفها مجرد دولة، بل ككيان جغرافي وكتجمّع يهودي عالمي في إسرائيل، فوجودها في قلب جغرافيا عدائية، وتكوينها كدولة عريقة في التاريخ، مثبتة في نصوص الأديان السماوية الثلاث، وتُعرض لدى بعض قوى العالم الإسلامي على أنها طارئة فوق صفيح ديني وسياسي مشتعل، يجعل أي هزيمة كارثة وجودية.

أمَّا خسارة إيران، فليست سوى نهاية لنظام الحكم الثيوقراطي، وسقوط لسلطة "الملالي" التي نقلت العاصمة السياسية من طهران إلى قُم، منذ انتصار الثورة الإسلامية، ولهذا، فإنَّ سقوط إيران لا يعني زوال البلاد، بل يعني تفتت إيران إلى دول قومية، مدنية، مركزها ليس فقط طهران، بل عدة مدن أخرى، وبالتالي ضمور مرجعية قُم.

ومن هذا الفارق الجوهري، يُبنى الموقف الغربي، فالدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لن تسمح مطلقًا بانهيار إسرائيل، وإذا ما اقتربت خسائرها من الخط الأحمر، فإنَّ أميركا ستتدخل بكل قوتها، سياسيًا، عسكريًا، وربما بقواتها مباشرة عبر الأسطولين الخامس والسادس، لحسم المعركة وضمان بقاء إسرائيل كخط دفاع أوَّل في الشرق الأوسط.

لهذا السبب، وبالرغم من التصعيد المتبادل، فإنَّ إيران، على الأرجح، لن تُقدم على تدمير واسع للمدن الإسرائيلية، حتى لو امتلكت القدرة، بالرغم مما يتبين حتى الآن بأنها لا تملك تلك القوة العسكرية التي كانت تتباهى بها طوال العقد الماضي، فهي تدرك أن أي تجاوز كبير سيستفز تدخلاً أميركيًا حاسمًا، قد لا يُبقي من النظام الإيراني سوى رماده.

ومع ذلك، تحاول إيران الحفاظ على هيبة السلطة أمام الداخل، وتُبقي على لغة المواجهة العقائدية مع إسرائيل، كموروث من فتاوى الخميني، ومن أجل تثبيت شرعيتها الثورية أمام قواعدها الشعبية.

لكنَّ بين الرهبة من الرد الأميركي، والرغبة في الظهور بمظهر السلطة "المقاومة"، تتخبط طهران بين وهم العقيدة وحدود الواقع الجيوسياسي، وهي تعلم أن فتوى "إزالة إسرائيل" لم تعد سيفًا مرفوعًا بقدر ما أصبحت عبئًا تاريخيًا يُدار بذكاء تكتيكي.

وبالتالي فمخطط إعادة تركيب البنية الجيوبوليتيكية للشرق الأوسط لم يعد مجرد سيناريو محتمل، بل مسار جارٍ بحذر وتصميم، تُدركه جميع القوى الفاعلة في المنطقة، وفي مقدمتها أئمة ولاية الفقيه في طهران، أردوغان في أنقرة، الجولاني كأداة تكفيرية والمصر على السلطة المركزية، وأحزاب الشيعة المهيمنة على مفاصل الحكم في بغداد.

هذه القوى، بالرغم من اختلافاتها الظاهرية، تُدرك أن الخريطة السياسية القديمة تتآكل، وأن حدود النفوذ، والهوية، وحتى السيادة، باتت عرضة للمراجعة والاقتلاع، لذا، فإن كل تحركاتهم اليوم هي محاولة لعرقلة هذا التحول، أو تأخيره، أو التفاوض على شروط المشاركة فيه، لكن لا أحد منهم قادر على إيقافه.

أما الشرارة الحقيقية التي هزّت قواعد اللعبة، فكانت في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، ذلك اليوم الذي بدا وكأنه "زلزال استراتيجي" أعاد ترتيب أولويات القوى الكبرى، وفضح هشاشة البُنى الداخلية لأنظمة كثيرة، وعلى رأسها النظام السوري، الذي لم يكن أمامه سوى الهروب، سياسيًا وربما جغرافيًا، في محاولة يائسة للبقاء ضمن المشهد.

سقوط أول قطعة من قطع الدومينو قد حدث، والأخرى قيد الاهتزاز.