حين يلامس الفقد بيوت القادة، يفترض أن تتحرك داخله أسئلة مختلفة، لأن الوجع هنا لم يعد مجرد رواية يسمعها من الآخرين، بل صار دمًا من دمه ولحمًا من لحمه. خليل الحية، أحد أبرز قادة "حماس"، فقد اثنين من أبناء أخيه، أيمن ومعاذ، في قصف إسرائيلي دموي. ورغم أن الحزن بدا ثقيلًا، فإن خطابه ظل كما هو: حديث عن التضحية، واستمرار في سردية الشهادة.

لكن إلى متى يمكن لهذه السردية أن تظل كافية لإسكات الأسئلة؟ كم من بيت في غزة سيدفع ضريبة الدم قبل أن تدرك القيادات أن "مشروع الشهادة" ليس بديلاً عن مشروع حياة؟ إن حماس، مهما بلغت قدرتها على تعبئة الناس، لا يمكن أن تستمر في توزيع شهادات الشهداء على مجتمع ينهك يومًا بعد يوم، فيما الأفق السياسي مسدود والمستقبل يزداد قتامة.

الفقد الشخصي قد يكون فرصة لمراجعة الخيارات. فمن فقد أبناء عائلته لا يحتاج إلى تذكير بأن الموت ليس مجرد عنوان في نشرات الأخبار، بل هو جرح حقيقي يترك ندوبًا لا تزول. وهنا، يصبح السؤال مشروعًا: لماذا لا يتحول هذا الألم إلى قوة دافعة نحو البحث عن حل يوقف الحرب ويصون ما تبقى من الأرواح؟ أليس من الأفضل التفكير في حياة من تبقى، بدلًا من الاستمرار في دفع الفاتورة المتصاعدة كل يوم؟

المأساة ليست فردية ولا عائلية، إنها مأساة جماعية تتكرر مع كل بيت غزي. وما لم يخرج القادة من أسر الأيديولوجيا إلى أفق إنساني أرحب، ستظل غزة أسيرة لمعادلة موت لا تنتهي. قد يكون من السهل الحديث عن الشهادة، لكن الأصعب هو امتلاك الشجاعة لإعادة تعريف القيادة بما يضع حياة الناس فوق كل اعتبار.