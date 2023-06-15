الإمارات تؤكد وجود مساحة لنشطاء المناخ خلال "كوب-28"
أكّدت الإمارات التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول المناخ "كوب 28"، الثلاثاء، أنّه ستكون هناك "مساحة" مخصصّة للنشطاء للتجمع "السلمي" فيها وإيصال أصواتهم خلال أعمال الحدث البالغ الأهمية.
رئيس وزراء اليابان يناقش في الإمارات التقنيات الخضراء قبل كوب28
ناقش رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الاثنين في الإمارات، ثاني محطة من جولته الخليجية، التعاون في المجالات المتعلقة بإنتاج واستخدام الهيدروجين والأمونيا إضافة إلى إعادة تدوير الكربون.
الإمارات تتعهد بـ"تغيير قواعد اللعبة" خلال مؤتمر كوب-28 للمناخ
تعهّدت الإمارات بأن تسهم قمة المناخ كوب-28 التي تستضيفها هذا العام في "تغيير قواعد اللعبة" في مسألة مكافحة التغيّر المناخي، من دون استبعاد أي تقنية أو صناعة من المفاوضات.
رئيس "كوب 28" يؤكد ضرورة التركيز على خفض الانبعاثات
أكد رئيس (كوب28) الإماراتي سلطان الجابر الذي يترأس واحدة من أكبر الشركات النفطية في العالم، السبت على وجوب التركيز على خفض الانبعاثات محذرا من أن الاحتياجات العالمية للطاقة ستزيد.
الإمارات تعيّن رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية رئيساً لـ"كوب28"
عُين رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية رئيسا لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) الذي تستضيفه الإمارات هذا العام، متعهدا مقاربة "عملية" للتحرك المناخي، بحسب اعلان رسمي الخميس.