دبي: اعتبرت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشيه الأربعاء أن إدراج الطاقة النووية في الاتفاق الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في دبي، يمثل "اعترافًا تاريخيًا وانتصارًا دبلوماسيًا بالنسبة لفرنسا".

وقالت الوزيرة بعد إقرار الاتفاق الذي يدعو إلى التحوّل باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، "للمرة الأولى، يذكر النصّ مرات عدة مساهمة الطاقة النووية في مكافحة التغيّر المناخي".

كذلك، وصفت الوزيرة الاتفاق بأنه "انتصار للتعددية والدبلوماسية المناخية".

وقالت "نحن الآن بحاجة إلى وضع خطة للاستغناء عن الوقود الأحفوري وسنكون حريصين على ذلك".

وأضافت أن النصّ الذي استغرق التفاوض بشأنه ليالي طويلة، "يدعو للمرة الأولى إلى التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، تماشيًا مع هدف (حصر الاحترار المناخي بـ) 1,5 درجة مئوية"، الذي نصّ عليه اتفاق باريس المبرم عام 2015. وتابعت الوزيرة "هذه المرة الأولى التي تتفق فيها كل الدول على هذه النقطة".