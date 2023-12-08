إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة رصد 140 مليون جنيه لمساعدة البلدان النامية في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية للانتقال إلى الطاقة النظيفة.

جاء الإعلان خلال قمة (كوب 28) المناخية بدبي، حيث قال وزير شؤون الطاقة البريطاني غراهام ستيوارت إن هذا المبلغ "سيدعم البلدان النامية للوصول بصافي انبعاثاتها إلى الصفر، والعمل في نفس الوقت لتوسيع توفر الطاقة ميسورة التكلفة وتنمية اقتصاداتها".

فيمكن هذا أن يوفر طاقة نظيفة لنحو 8.7 ملايين شخص، إلى جانب توفير 25,000 فرصة عمل في قطاعات الطاقة النظيفة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما لا يقل عن 800,000 طن.

وقال وزير شؤون الطاقة والوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر، غراهام ستيوارت: "المملكة المتحدة تساعد البلدان الأخرى على العمل سريعا للتحول إلى الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات في سبيلها بالوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر، بينما توفر في نفس الوقت آلاف فرص العمل في قطاعات صديقة للبيئة".

جهود دولية

أضاف: "المملكة المتحدة تقود الجهود الدولية، بالاستعانة بمبلغ 140 مليون جنيه استرليني إضافي، في مساعدة البلدان النامية لإطلاق الابتكار والتكنولوجيا النظيفة في هذا العقد المهم بالنسبة لمناخنا."

للوفاء بالتزام الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول سنة 2050، يلزم الاعتماد في الجهود الرامية إلى خفض ثلث الانبعاثات على الأقل على أشكال التكنولوجيا غير المتوفرة بعد في الأسواق.

بالتالي، تعمل المملكة المتحدة مع شركاء في أنحاء العالم لتعجيل الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وبالتالي المساعدة في جعل التكنولوجيا النظيفة ميسورة التكلفة ومتوفرة ومستدامة للجميع.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعلن في كلمته في قمة المناخ تقديم 1.6 مليار جنيه استرليني لمشاريع التمويل المناخي الدولي على امتداد كوب 28 بهدف وقف إزالة الغابات وعكس مسار إزالتها، وحماية البيئة الطبيعية، وتعجيل الانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.

وهذا الاستثمار هو وفاء بالتزام المملكة المتحدة بإنفاق 11.6 مليار جنيه على التمويل المناخي الدولي على مدى 5 سنوات، بل ويذهب إلى أبعد من ذلك بتقديم تمويل جديد ليفوق بذلك تعهدنا الدولي.