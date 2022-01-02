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إيلاف: تقدم مجموعة Bally's للأزياء الرجالية لخريف وشتاء 2021 مجموعة من الإكسسوارات التي تكمل إطلالتك لهذا الموسم.

من خلال العديد من الإلهام المستقى من الفن الحديث والهندسة المعمارية والبيئة، تستكشف مجموعة الموسم الجديد التقنيات التي أصبحت تعرف بها بالي على مر الأجيال، حيث تدمج المنفعة الحديثة مع الأساليب المبتكرة والمتعددة الاستخدامات.

