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باريس: يشارك الممثل الأميركي توم كروز في الدورة الخامسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي لمواكبة عرض الصيغة الجديدة من فيلمه الشهير "توب غان" التي يتوقع أن تحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً في الأشهر المقبلة، على ما أعلن منظمو المهرجان الخميس.

وقال المندوب العام للمهرجان تييري فريمو في مؤتمر صحافي تناول فيه الشراكة الجديدة مع مجموعة France Televisions وموقع Brut إنّ "توم كروز يعود إلى كان من خلال فيلم "توب غان: مافريك" الذي سيُعرض في المهرجان يوم 18 مايو".

ويبدأ عرض الفيلم، وهو أوّل فيلم تُؤكّد مشاركته في المهرجان، في 25 مايو في فرنسا قبل يومين من بدء عرضه في الولايات المتحدة وبقية العالم.

وكما في النسخة الأساسية من "توب غان" 1986، سيكون توم كروز البالغ اليوم 59 عاماً في مقصورة الطيار، ويتولى دور البطولة إلى جانب زميله في الفيلم السابق ايضاً الممثل فال كيلمر.

وكان النجم الأميركي شارك في مهرجان كان قبل ثلاثين عاماً من خلال فيلم "فار أند أواي". وأشار فريمو إلى أنّ المهرجان سيقدم "تحية خاصة" لـ"البصمة المميّزة والفريدة لكروز في تاريخ السينما".

ومن المقرر أن يُقام المهرجان من 17 إلى 28 مايو المقبل، ولم يكشف النقاب بعد عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم، في حين يرتقب الإعلان في 14 أبريل المقبل عن اللائحة الرسمية للأفلام المختارة للمشاركة في مسابقته.