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كشف قطب المسرح والفنون الركحية بمسرح أوبرا تونس في ندوة صحفية عقدت يوم الاثنين 21 آذار\ مارس 2022 بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي" عن مولوده الفني الجديد "أيام مسرح المدينة المتوسطي"، في دورة تأسيسية من 24 إلى 30 آذار\مارس 2022.







التجربة التونسية



تعكس هذه التظاهرة الوليدة في المشهد الثقافي المحلي والدولي ثراء وثبات التجربة المسرحية التونسية وريادتها في المنطقة العربية، الإفريقية والمتوسطية.

وتأتي فكرة بعث مهرجان "أيام مسرح مدينة المتوسطي" كأفق لمسرح متوسط بخياراته، أفكاره وتوجهاته الثقافية الحداثية المبتكرة.



ويعتبر "أيام مسرح المدينة المتوسطي" منصة لانفتاح التجارب المسرحية بين دول ضفتي المتوسط تجريبا، اختبارا ومقاومة حتى يبقى المسرح فنا يجمع، يوحد ويعّلم الشعوب.



ويتزامن تنظيم أيام مسرح المدينة المتوسطي مع الاحتفاء باليوم العالمي للمسرح الموافق لـ 27 آذار\ مارس من كل سنة.







الندوة الصحفية

وفي الندوة الصحفية، تحدث القائمون على المهرجان عن الفلسفة العامة للتظاهرة، خيارات الدورة الأولى، التكريمات والندوة الفكرية "المسرح والمتوسط الغيرية والآخر ناظرا ومنظورا إليه".



الجويني



واعتبر محمد الهادي الجويني، مدير عام مسرح الأوبرا، أن "أيام مسرح المدينة المتوسطي" إثراء للتظاهرات المحلية والدولية.

وقال: بعده المتوسطي سيكون ضماناً للإشعاع الثقافي وبزيد تشبيك العلاقات المتميزة مع دول البحر المتوسط. ونحن من موقعنا في إدارة مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، ندعم هذا المولود المسرحي ونثني بالمناسبة على المجهود المبذول على مستوى التكوين من قبل قطب المسرح والفنون الركحية وخاصة الموجه للأطفال، كما ننوّه بتعامل القطب مع المؤسسات الأكاديمية التونسية.

النصري

ورأى سامي النصري مدير قطب المسرح والفنون الركحية، أن تأسيس تظاهرة "أيام مسرح المدينة المتوسطي" مطمح مشروع للمسرح التونسي في علاقته ودوره ومكانته في محيطه بجنوب المتوسط.

وقال إن الهاجس الأساسي للقطب، هو الرهان على أعمال تونسية ودولية ذات جودة والانفتاح على تجارب الجهات، واستيعاب أعمالها.

ذلك الى جانب اهتمامه بمسألة "التكوين" انطلاقا من ورشات موجهة لليافعين والشباب، هدفها بناء أرضية لجمهور مسرحي مدرك لقيمة الابداع الفنية والجمالية.

الشيحي

وأشارت جميلة الشيحي المكلفة بالتظاهرات المسرحية الكبرى في قطب المسرح، إلى أن "أيام مسرح المدينة المتوسطي" هو الشكل الجديد لأيام مسرح المدينة، الذي نُظِّم لأول مرة سنة 2018 وحظي بإقبالٍ جماهيري.

واستدركت قائلة: "جائحة كورونا قيّدت تطلعاتنا نسبياً، لكن، مع عودة الروح للمسرح والمهرجانات بعد الكوفيد 19 فكرنا في إعادة بعث المهرجان في تصورٍ جديد، وفتح آفاق مغايرة وأكثر طموحاً."

تابعت: "يستضيف المهرجان العروض التونسية والعربية والأوروبية مع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح الموافق لـ 27 آذار\مارس وسيتلو بيان هذه السنة المخرج الأمريكي بيتر سيلرز".



وشرحت: الجانب التوثيقي سيكون له مكانته في خياراتنا عبر كتيب يوثق للندوات الفكرية والعلمية للمهرجانات المنجزة في قطب المسرح والفنون الركحية منها "المسرح في مواجهة الأزمات" في السنة الماضية، وندوة "المسرح والمتوسط الغيرية والآخر ناظرا ومنظورا إليه" في الدورة الأولى لأيام مسرح المدينة المتوسطي، الذي ينظم كذلك تربص مهم للمخرج الاسباني بابلو ريبولييرو بعنوان "الحركة تتكلم" وهو مزيج من الرقص، السيرك وفن المهرج.

وختمت: "تظاهرة أيام مسرح المدينة المتوسطي هي التجربة الأولى من نوعها في بلدان المتوسط .. أحلامنا كبيرة وطموحتنا أكبر .."

العرفاوي

وقال المكلف بالبرمجة في قطب المسرح، الشاذلي العرفاوي: "في قطب المسرح والفنون الركحية حلمنا دوما ببرمجة عروض مسرحية أجنبية مهمة على المستوى الفني تعكس فرادة عدد من التجارب العالمية على غرار المسرح الياباني أو الأميركي وغيرهما."

أضاف: لقد بدأ الحلم يتحقق تدريجياً من خلال "تأسيس أيام مسرح المدينة المتوسطي". وهي تظاهرة لها خصوصية المدينة، مسرح الأوبرا وقطب المسرح. ونحن نتطلع لأن تكون منارة للمسرح المتوسطي الغني فنيا جمالياً، وفي برمجتنا كانت مقاييس الاختيار تقوم أساسا على الجودة، البحث، التجديد والتجريب.

المسعودي

وتحدث د.عبد الحليم المسعودي، مدير الندوة الفكرية للمهرجان، قائلاً: كما تعلمون نحن ننتمي لجزيرة كبيرة هي البحر الأبيض المتوسط، والمسرح ولد في المدينة في معناها العميق وليس في الجبال والصحراء. وهذه التظاهرة الجديدة ترسخ لتقليدٍ ثقافي وفكري يُدرب على المواطنة ويسمو بالكائن التونسي.

وشرح: "المعركة الأساسية اليوم هي معركة شرق المتوسط. فكل القضايا والأفكار والجدل حولها يحدث في المتوسط وندوة "المسرح والمتوسط الغيرية والآخر ناظرا ومنظورا إليه" كيف نفكر في الاخر وكيف ننظر نحن للمسرح في الضفة الاخرى.



تكريمات

تكريمات الدورة الأولى لأيام مسرح المدينة المتوسطي

تمنح في اليوم العالمي للمسرح 27 مارس لكل من:

الكاتب والشاعر والرسام البشير القهواجي

المخرج والممثل المنصف الصايم

الممثلة القديرة ناجية الورغي

المخرج الكبير أنور الشعافي

برنامج العروض المسرحية

العروض المسرحية المبرمجة (بمعدل عرض واحد يوميا انطلاقا من الساعة السابعة مساء بمسرح الجهات يليه لقاء إعلامي مع فريق العمل)

الخميس 24 مارس: "جنة هنا" للمخرج محمد صابر صابر / مصر

الجمعة 25 مارس: "روميو وجوليت" كوريغرافيا لوكا بروني / تونس

السبت 26 مارس: "لخرين" للمخرجة آنا سيرلينغا / إيطاليا

الأحد 27 مارس: "كابوس اينشتاين" للمخرج أنور الشعافي / تونس

الاثنين 28 مارس: "في مديح الموت" للمخرج علي اليحياوي / تونس

الثلاثاء 29 مارس: "آخر مرة" للمخرجة وفاء الطبوبي / تونس

الاربعاء 30 مارس: " أوركسترا دي مالاباريس " للمخرج بابلو ريبولييرو / اسبانيا