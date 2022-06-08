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باريس: تطرح دار "كريستير" في مزاد ينطلق الأربعاء في باريس المقتنيات الخاصة بمصمم الأزياء الفرنسي أوبير دو جيفنشي التي تُقدر قيمتها بخمسين مليون يورو، ومن بينها لوحات للرسامين الإسبانيين خوان ميرو وبابلو بيكاسو وأثاث من فترة الوصاية على لويس الخامس عشر (1715-1723).

وكان جيفنشي قال في أحد تصريحاته إنّ "الأثاث والأغراض ينبغي الاهتمام بها بعناية ومحبة".

وتُعرض مجموعة المصمم المؤلفة من أكثر من 1200 قطعة من 10 إلى 14 يونيو في القاعات التابعة لدار "كريستيز" في باريس. ومن المقرر طرح نحو 800 قطعة "رئيسية" ضمن أربعة مزادات تنظم حضورياً على مسرح "مارينيي" ثم لدى "كريستيز" بين 14 و17 يونيو.

واوضحت الدار لوكالة فرانس برس أنّ 400 قطعة ذات أهمية أقل من المقرر طرحها في مزاد يُنظم عبر الإنترنت بين 8 و 23 يونيو.

وفي باريس، ستتُاح أمام محبي جيفنشي الذي توفي سنة 2018 فرصة للاطلاع على مقتنياته الثمينة المعروضة في قصره الباريسي حيث كان يعيش مع شريك حياته فيليب فينيه والذي سيفتح أبوابه يومياً أمام الزوار.

وكان لدى جيفنشي وفينيه مدى سنوات شغف مشترك بجمع الأثاث والأعمال الفنية.

وتضم مجموعته جيفنشي التي يبلغ سعرها الإجمالي التقديري 50 مليون يورو نحو مئتي لوحة لرسامين بارزين قديمين وحديثين، بالإضافة إلى نحو مئة منحوتة وأثاث فرنسي وأوروبي وقطع ديكور عدة.

وأوضحت دار "كريستيز" أن المجموعة "لا تحوي ملابس لكنها تعكس شغف أسطورة الأزياء الراقية بالأقمشة التي صُنعت منها الأرائك والتي تنعكس كذلك في ستارتين من قماش رسم عليهما الفنان كلاوديو برافو".

وكان جيفنشي الشغوف بالموضة والمتجذر بعمق في الثقافة الفرنسية يعتبر أنّ شغفه بالفن والديكور والحدائق هو بمثابة امتداد لعمله كمصمم أزياء، وكانت ألوانه المفضلة الأخضر والذهبي والأبيض والأسود.

ونشأ المصمم المولود في بوفيه لعائلة أرستقراطية تتحدر من البندقية الإيطالية، مع والد جدّ تولى تصميم ديكور أوبرا باريس وجدّ كان مديراً لمصنع نسيج في بوفيه وهاوي جمع كحفيده.

ومن بين القطع التي استحوذ عليه بدايةً طاولة صغيرة تعود إلى فترة الوصاية على لويس الخامس عشر من مجموعة كوكو شانيل التي دعته إلى العشاء.

وتضم المجموعة كذلك مزهرية يُعتَقد أنّ ملك نابولي كان يحوزها عام 1780 تقريباً، بالإضافة إلى مجموعة من مزهريات تعود إلى فترة الوصاية على لويس الخامس عشر ومبخرة برونزية باروكية من أوغسبورغ.

وتعكس هذه المجموعة النهج المميز لجيفنشي الذي ارتدت تصاميمه جاكي كينيدي، زوجة الرئيس الأميركي جون كينيدي، والممثلة أودري هيبورن ملهمته وصديقته المقربة.